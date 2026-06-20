Was jeder Investor von den globalen Notenbanken lernen kann

Jedes Jahr veröffentlicht der World Gold Council eine Umfrage unter den Notenbanken der Welt. Kaum jemand liest sie. Dabei steckt darin mehr Marktwissen als in den meisten Börsenbriefen.

Die Botschaft der aktuellen Ausgabe für 2026 ist eindeutig: Notenbanken kaufen Gold. Und zwar so viel wie nie zuvor. Im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre haben Zentralbanken weltweit rund 1.000 Tonnen Gold pro Jahr zugekauft — doppelt so viel wie noch im Jahrzehnt davor. Das ist kein Zufall. Das ist Strategie.

Warum kaufen Notenbanken Gold?

76 Zentralbanken haben an der diesjährigen Umfrage teilgenommen — ein Rekord. Ihre Antworten auf die Frage, warum sie Gold halten, sind aufschlussreich.

90 Prozent der Befragten nennen die Krisenperformance von Gold als wichtigsten Grund. 84 Prozent sehen Gold als langfristigen Wertspeicher und Inflationsschutz. 83 Prozent schätzen es als Portfoliodiversifikator.

Das sind keine kleinen Zahlen und es klingt vertraut. Notenbanken zeigen das, was für das langfristige Investieren wichtig ist: Disziplin, Geduld und auch Rationalität. Hinzu kommt ein Argument, das in der aktuellen geopolitischen Lage besonderes Gewicht bekommt: Gold hat kein Ausfallrisiko. Es steht kein Schuldner dahinter und daher gibt es kein Emittentenrisiko, also die Gefahr, dass es zur Zahlungsunfähigkeit der Gegenpartei kommt, wie beispielsweise bei Schuldpapieren. Für Zentralbanken, die in einem zunehmend fragmentierten Weltbild agieren, ist das nicht trivial — es ist ein Kernelement ihrer Risikostrategie.

Die Dollar-Frage

Neben den klassischen Goldargumenten treibt die Notenbanken noch etwas anderes um: der US-Dollar. 74 Prozent der Befragten erwarten, dass der Dollaranteil an den globalen Währungsreserven in den nächsten fünf Jahren sinken wird. Fast jeder Dritte rechnet sogar mit einem signifikanten Rückgang.

Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis der Umfrage. So ist der Dollar nach wie vor die Leitwährung der Welt. Aber er steht unter Druck — durch explodierende US-Staatsschulden, durch die unberechenbare Handelspolitik der Trump-Regierung und auch durch geopolitische Fragmentierung. Wenn Notenbanken damit rechnen, dass der Dollar an Bedeutung verliert, suchen sie Alternativen. Gold ist die älteste und verlässlichste davon.

89 Prozent der befragten Zentralbanken erwarten, dass die globalen Goldreserven in den nächsten zwölf Monaten weiter steigen. 45 Prozent wollen die eigenen Bestände erhöhen — ein neuer Rekordwert seit Beginn der Umfrage im Jahr 2019.

Was Privatanleger daraus lernen sollten

Notenbanken sind keine spekulativen Anleger. Sie denken in langen Zeiträumen, verwalten Billionen und sind auf Stabilität ausgerichtet. Wenn diese Institutionen ihre Goldquoten über mehrere Jahre massiv erhöhen, sollte man nicht einfach wegschauen.

Die Argumentation ist dieselbe wie für jeden Privatanleger: Gold schützt in Krisen. Gold diversifiziert. Gold korreliert kaum mit Aktien oder Anleihen. Und Gold ist kein Versprechen — kein Emittentenrisiko, kein Default.

Das heißt im Klartext: Eine Goldposition im Depot ist keine spekulative Wette. Sie ist eine Versicherung. Und diese Versicherung hat in den vergangenen Jahren auch noch ordentlich Rendite gebracht. Am Ende gilt ein einfacher Grundsatz. Was gut genug für 76 Notenbanken der Welt ist, kann für den Privatanleger nicht völlig falsch sein.

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