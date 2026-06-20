Wochenrückblick – Allzeithochs, Geopolitik und Fed im Fokus

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Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Im Fokus standen in dieser Woche neue Allzeithochs an den Aktienmärkten, die politischen Entwicklungen rund um Friedensgespräche und den G7-Gipfel, die Schlagzeilen um SpaceX sowie die erste Fed-Sitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh.





Globaler Aktienmarkt – Indizes starteten mit Schwung in die neue Woche



Der DAX® startete stärker in die Woche und eröffnete bei 25.068 Punkten. Im weiteren Verlauf bewegte er sich weitgehend seitwärts rund um die Marke von 25.000 Punkten und notierte am Freitagnachmittag bei etwa 24.982 Punkten.



In den USA zeigte sich ein ähnliches Bild: Der S&P 500® begann die Woche bei 7.516 Punkten und lag damit mehr als 100 Punkte über dem Schlussstand vom Freitag. Bis Börsenschluss am Donnerstag fiel der amerikanische Index aber leicht bis auf 7.497 Punkte.



Der Nasdaq-100 Index® entwickelte sich ebenfalls vergleichbar. Auch hier gab es zu Wochenbeginn eine Aufwärtslücke; bis Mittwoch fiel der Index auf unter 29.680 Punkte, stieg aber bis Börsenschluss am Donnerstag wieder auf 30.390 Punkte.



Der Dow Jones Industrial Average® startete ebenfalls höher in die Woche und eröffnete bei 51.396 Punkten. Im Wochenverlauf pendelte er überwiegend in einer Spanne zwischen 51.500 und 52.200 Punkten.



Zudem erreichten der japanische Nikkei 225 bei 71.459 Punkten und der Euro Stoxx 50® bei 6.334 Punkten in dieser Woche neue Allzeithochs.







