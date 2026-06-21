Die Federal Reserve hat ihre erste Zinsentscheidung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh abgehalten und den Leitzins unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Das war ohnehin erwartet worden – wesentlich spannender war die anschließende Pressekonferenz, auf der der Warsh erste Einblicke in seinen neuen geldpolitischen Kurs gegeben hat.

Die erste Reaktion der Märkte spricht eine deutliche Sprache: Warshs Pläne werden als wesentlich „hawkisher“ interpretiert als vorher erwartet. Die US-Aktienmärkte haben im Anschluss an die Pressekonferenz deutlich nachgegeben, ebenso wie Gold und Bitcoin, während der Dollar-Kurs-Index anziehen konnte.

Als Falke („Hawks“) werden Notenbanker bezeichnet, die das Eindämmen der Inflation priorisieren und höhere Zinsen bevorzugen. Tauben („Doves“) hingegen legen einen stärkeren Fokus auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt und tendieren zu niedrigeren Zinsen. Die meisten Notenbanker sind jedoch nicht strikt auf eines der Lager festgelegt.

Ausblick bis Jahresende wird restriktiver

Der neue Dot Plot zeigt eine überraschend restriktive Tendenz: Mehr Fed-Mitglieder als erwartet rechnen mit mindestens einer Zinserhöhung bis Jahresende. Der Median-Dot deutet auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte später im Jahr hin. Damit wurde die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung wieder deutlich stärker eingepreist.

Eine weitere Neuerung: Warsh hat bestätigt, dass er selbst keine Zinsprojektion im Dot Plot abgegeben hat. Der Vorsitzende hat bereits mehrfach argumentiert, dass er der Forward Guidance Politik der Fed gegenüber grundsätzlich kritisch gegenübersteht.

Er sieht solche Projektionen als potenzielle Einschränkung künftiger geldpolitischer Flexibilität. Seine Kollegen ermutigte er jedoch, weiterhin Prognosen abzugeben. Insgesamt wird die Aussagekraft des Dot Plots dadurch jedoch schwieriger, weil die wichtigste Stimme der Fed nicht integriert ist.

Die Kommunikation insgesamt wurde ebenfalls radikal gekürzt. Die FOMC-Mitteilung ist wesentlich kürzer ausgefallen als unter Jerome Powell. Der Ausblick, ausführliche Konjunkturbeschreibungen, detaillierte Hinweise zur künftigen Geldpolitik und bisher übliche Abstimmungsdetails wurden weitestgehend gekürzt. Warsh hat sich auf der Pressekonferenz sinngemäß geäußert, dass nur noch die Fakten enthalten sein sollen.

Wird die Fed die Inflation bald komplett anders angehen?

Der neue Vorsitzende kündigte zudem den Aufbau von gleich fünf neuen Task Forces an, die die Prozesse der geldpolitischen Entscheidungen grundlegend überprüfen sollen. Die fünf Bereiche umfassen: die Kommunikation der Fed, die Bilanzpolitik, die verwendeten Datenquellen und Statistiken, die Bewertung der Produktivität, des Arbeitsmarktes und den Einfluss von KI, sowie den Inflationsansatz und das dadurch gegebene geldpolitische Rahmenwerk. Erste Ergebnisse sollen ab Herbst sichtbar werden, die meisten Arbeiten möglichst bis Jahresende abgeschlossen sein.

Die wichtigsten Änderungen dürften sich beim Thema Inflation ergeben. Warsh hat den „unmissverständlichen und einstimmigen“ Willen der Fed mehrfach betont, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Das wurde im vom Markt als entsprechend hawkish ausgelegt. Gleichzeitig könnte hier der größte Irrtum des Marktes liegen.

Warsh hat zwar das offizielle Inflationsziel von zwei Prozent bekräftigt. Gleichzeitig hat er jedoch eine Menge neuer Spielräume eröffnet. Das Inflationsziel solle „for now“ nicht überprüft werden – das dürfte sich jedoch mit Abschluss der Task Force ändern.

Zudem deutete er an, dass in Zukunft stärker auf die Zahl links vom Komma geschaut werden soll. Das heißt, ein Wert von beispielsweise 2,9 Prozent könnte dadurch weniger strikt bewertet werden als bisher. Das wirft klar die Frage auf, ob die Fed langfristig wirklich am exakten zwei Prozent Ziel festhält.

Eine Änderung der Datenquellen könnte das Ganze zudem zusätzlich aufweichen. Die Fed nutzt bislang vor allem den PCE-Preisindex (Personal Consumption Expenditures Price Index). Er misst, wie viel US-Konsumenten für Waren und Dienstleistungen bezahlen, und passt sich im Gegensatz zum Verbraucherpreisindex (CPI) dynamisch an veränderte Konsumgewohnheiten an.

Warsh hat in der Vergangenheit jedoch bereits öfter den „trimmed PCE“ positiv hervorgehoben. Anstatt wie der klassische PCE-Index starr immer Lebensmittel und Energie auszuschließen, filtert diese Variante jeden Monat dynamisch die extremsten Preisausschläge nach oben und unten heraus.

Hier der aktuelle Vergleich: Der reguläre PCE liegt derzeit bei 3,8 Prozent, der gefilterte PCE bei lediglich 2,35 Prozent – deutlich näher am gewünschten Ziel der Fed.

Was bedeutet das für die Märkte?

Der erste Eindruck von Kevin Warsh nach seiner Pressekonferenz war hawkisher als erwartet. Das liegt an der überraschend deutlichen Positionierung zur Inflationsbekämpfung von Warsh, die vorher nicht in dieser Klarheit vom Markt antizipiert worden ist.

Mittel- und langfristig wird der Markt sich jedoch erst an das neue geldpolitische Regime unter Warsh gewöhnen müssen, da umfassende Änderungen auf uns zukommen werden. Anleger sollten sich auf mehrere Dinge einstellen: eine geringere Transparenz, weniger Ausblicke und dadurch entstehend eine höhere Unsicherheit rund um die Fed-Entscheidungen, eine möglicherweise politisch geprägte Neuausrichtung der Fed, sowie deutliche Veränderungen beim Inflationsziel und der Datenbasis.

Eine Anpassung der Inflationsbewertung könnte den Spielraum für Zinssenkungen spätestens ab dem nächsten Jahr durchaus öffnen, vor allem wenn nun wirklich Ruhe im Nahost-Konflikt einkehren sollte und die Öl-Preise sinken. Gleichzeitig ist die Zinspolitik nur eine Facette der Geldpolitik, die in Zukunft eine weniger wichtige Rolle einnehmen könnte.

Denn auf der anderen Seite laufen weiterhin Bemühungen, den fiskalischen Spielraum der Regierung auszuweiten. Warsh will die Fed-Bilanz abbauen und die Verschuldung wieder mehr in den privaten Sektor bringen. Umfassende Änderungen der Risikokapitalvorschriften für den Bankensektor könnten das Volumen für Anleihekäufe durch Banken deutlich erhöhen und dem Finanzministerium diesen Spielraum eröffnen, während die Fed gleichzeitig immer noch als Notfall-Liquiditätsquelle für Banken bereitsteht.

In Kombination mit Zinssenkungen kann das einiges an Druck aus der Schuldenkrise nehmen, vor allem, wenn auch die Inflation angepasst wird. Für die Regierung ist Inflation nicht nur schlecht, da sie maßgeblich zu einer Reduktion der Schuldenlast beitragen kann.

Auch wenn der Markt es aktuell anders bewertet, können unter Warsh durchaus die Weichen für bessere Liquiditätsbedingungen gestellt werden, unter einer lockeren Geldpolitik im neuen Gewand. Trotzdem bleibt die hohe Verschuldung der Regierung ein großer Belastungsfaktor für die Finanzmärkte, da sie perspektivisch die Stabilität gefährdet und die Fed zu neuen Notfall-Maßnahmen zwingen kann. Es bleibt eine offene Frage, ob eine Eskalation der Schuldenkrise durch eine Umstrukturierung der Geld- und Fiskalpolitik wirklich umschifft werden kann.

Aktuell gehört die Aufmerksamkeit weiterhin dem KI-Sektor und Mega-IPOs wie SpaceX. Doch geldpolitisch- und liquiditätssensitive Assets wie Gold und Bitcoin bleiben das interessanteste Mittel der Wahl, um sich vor den kommenden geldpolitischen Szenarien abzusichern. Ein Abbau der Schuldenlast – und das weltweit – erscheint unwahrscheinlich, während weitere Liquidität als Antwort zur Refinanzierung der Schulden das naheliegendere Szenario bleibt.

Denken Sie langfristig!

Kann Bitcoin trotz des anhaltenden KI-Hypes noch ein Comeback gelingen? Mehr dazu erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe auf decentralist.