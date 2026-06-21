Jeder Zweite spart privat für das Alter

BERLIN (dpa-AFX) - Die Hälfte der Menschen in Deutschland legt privat Geld für das Alter zurück. 49 Prozent bestätigten in einer Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag", dass sie beispielsweise mit einem Sparbuch oder Aktien privat für den Lebensabend vorsorgten. 42 Prozent machen das nach der Umfrage jedoch nicht. Neun Prozent machten keine Angabe dazu. Dabei sind viele Menschen davon überzeugt, dass die gesetzliche Rente für sie zu knapp bemessen sein wird. In einer Umfrage für die Deutsche Bank zeigten sich im vergangenen Jahr 80 Prozent überzeugt, dass staatliche Leistungen im Alter für sie nicht ausreichen werden, um ihren Lebensstandard zu halten. Demnach treffen vor allem Menschen unter 30 Jahren keine private Vorsorge./bf/DP/zb