Post setzt auf Langarmshirts und Kappen gegen Sommerhitze

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die 111.400 Zusteller der Deutschen Post in der Republik ist die Flucht ins womöglich kühlere Homeoffice bei Sommerhitze keine Option: Ihr Arbeitgeber rät daher zu schützenden Langarmshirts und zu "Post-Caps" für den Kopf. "Auch Bermudas können in unserem Katalog für Unternehmensbekleidung bestellt werden", teilte die DHL Group in Frankfurt am Main mit.

Sie empfiehlt zudem ihren Zustellerinnen und Zustellern, Sonnencreme aufzutragen, genug Wasser zu trinken - auch ohne Durst - und möglichst häufig den Schatten aufzusuchen, besonders jetzt, "wenn Pakete mit einem Gewicht von bis zu 31,5 Kilogramm bei 30 Grad und mehr transportiert und zugestellt werden"./jaa/DP/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Post

Das könnte dich auch interessieren

Kaufvotum, gute Sektor-Stimmung
Airbus-Aktie auf Viermonats-Hoch18. Juni · dpa-AFX
Airbus-Aktie auf Viermonats-Hoch
Accelis-Abspaltung hilft nicht
Thyssenkrupp-Aktie weiter unter Druck17. Juni · dpa-AFX
Thyssenkrupp-Logo vor Gebäuden
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermutengestern, 12:00 Uhr · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen