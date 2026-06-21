SpaceX wird noch viele Milliarden erschaffen - und vernichten

SpaceX hat seine erste Woche an der Börse hinter sich. Das bisherige Fazit sieht ordentlich aus. Zuletzt schloss die Aktie an der Nasdaq bei 185 Dollar, 37 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar, und immerhin 23 Prozent über dem ersten offiziellen Kurs von 150 Dollar.

In der Spitze kostete ein Anteil sogar 225 US-Dollar. Wer die Aktie zeichnete, machte im Optimalfall 66 Prozent Plus, vorausgesetzt, er hat genug Aktien zugeteilt bekommen – und mal abgesehen von möglicherweise happigen Gebühren.

Soweit ist das keine Überraschung. Neu an die Börse gekommene Aktien tendieren zu größeren Ausschlägen als die Papiere altbekannter Konzerne, vor allem, wenn es um so heiße Themen wie KI und Weltraumwirtschaft geht und noch dazu eine so kontroverse Figur wie Elon Musk im Mittelpunkt steht.

Ein ganzes Berkshire Hathaway

Was indes bemerkenswert ist, ist der Maßstab. Schon die angepeilte Bewertung von rund 1,8 Billionen Dollar pulverisierte alle vorigen Rekorde.

Bei 13,17 Milliarden Aktien insgesamt war SpaceX kurzzeitig 2,97 Billionen Dollar wert, im Tief der Aktie im freien Handel (149,34 US-Dollar) waren es nur 1,96 Billionen Dollar. Zwischen diesen beiden (bisherigen!) Extrempunkten liegen einfach mal eine Billion Dollar, so viel, wie beispielsweise Buffett-Holding Berkshire Hathaway gerade wert ist.

Wenn vorherige IPOs ein Signal dafür sind, wie sich die Aktie mittelfristig entwickelt, ist das nur der Anfang. Die Spannweite ist enorm. Facebook beispielsweise fiel in den ersten sechs Monaten nach dem Börsengang 2012 um 45 Prozent. Die KI-Firma Palantir wiederum legte im gleichen Zeitraum über 160 Prozent zu.

Ob SpaceX vergleichbare Bewegungen durchmacht, kann natürlich nicht seriös prognostiziert werden. Aber wäre es eine Überraschung, angesichts der wilden Kursverläufe, die es beim zweiten großen Musk-Konzern Tesla gibt? Keineswegs.

Teslas Börsenjahr 2025 war ein wilder Ritt

Überhaupt: Fundamental lässt sich SpaceX gar nicht richtig bewerten, was hier zählen wird, ist, ob Musk die Anleger bei Laune hält. Wieder gibt Tesla hier das naheliegendste Beispiel ab.

2025 lief es nämlich fundamental nur mittelmäßig, und das ist noch großzügig. Tesla verfehlte die Gewinnerwartungen in allen vier Quartalen, in drei von vier Quartalen musste der Konzern Umsatzrückgänge zum Vorjahr vermelden.

Zwischenzeitlich verlor die Aktie 47 Prozent, gemessen vom Jahresschlusskurs 2024. Daraufhin folgte jedoch ein ebenso steiler Anstieg, obwohl der Konzern im operativen Geschäft praktisch keine Fortschritte verkünden konnte. Aus dem Tief heraus gewann die Aktie dennoch 132 Prozent.

Anlass dieser Erholung: Musks Versprechen von einer Flotte selbstfahrender Autos, von humanoiden Robotern, von großen KI-Zugewinnen. Was wirklich erwirtschaftet wird, ist zweitrangig. Höchstens. Trotzdem entstanden hier wieder Milliarden an Marktkapitalisierung, und zwar nicht zu knapp. Denn auch Tesla ist im Klub der Billionen-Konzerne.

Die Chancen sind groß, die Risiken ebenso

Eine derartige Volatilität, getrieben von Musk, dürfte auch bei SpaceX kommen. Das bringt immer wieder neue Chancen mit sich, nach oben wie nach unten, so wie bei Tesla eben. Doch diese müssen geschickt genutzt werden, denn ebenso groß sind die Risiken bei solchen Bewegungen.

Ich spreche aus schmerzlicher Erfahrung. Anfang 2025 erschien mir Teslas Marktwert weit überzogen – weshalb ich gegen den Kurs wettete. Anfangs ging diese Idee hervorragend auf. Die Erholung in der zweiten Jahreshälfte aber lief schneller ab, als ich es erwartet hätte, sodass dieser Trade letztlich tief im Verlust endete.

Das ist der Punkt. Ob man Musk oder SpaceX leiden kann oder nicht, am Ende werden hier voraussichtlich noch viele Milliarden geschaffen und auch wieder vernichtet werden. Das sind erstmal nur Zahlen in den Büchern der Anleger. Viel wichtiger ist, dieses Potenzial am Ende auch zu realisieren, ehe man vom nächsten Kursschwung in die Gegenrichtung überrumpelt wird.

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