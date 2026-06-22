AKTIE IM FOKUS: Zalando springen hoch - Großaktionär kauft kräftig zu

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Zalando-Aktie ist am Montagnachmittag kräftig nach oben gesprungen und war zuletzt mit einem Plus von vier Prozent auf 25,23 Euro zweitstärkster Wert im Dax nach Infineon.

Mit zeitweise 25,76 Euro hatte sich der Kurs des Online-Modehändlers kurz zuvor wieder seinem Zwischenhoch vom 12. Juni bei knapp unter 26 Euro genähert.

Stimmrechtsmitteilungen zufolge hat Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen am vergangenen Montag, 15. Juni, in mehreren Transaktionen umfangreich Aktien für mehrere Millionen Euro zugekauft./ck/stw

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