Aktien New York: Gewinne nach langem Wochenende

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende hat der Dow Jones Industrial am Montag etwas weiter zugelegt. Erneut sinkende Ölpreise im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs stützten den Leitindex.

Der Dow stieg zuletzt um 0,5 Prozent auf 51.826 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 7.526 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,7 Prozent auf 30.632 Punkte nach oben./la/stw

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