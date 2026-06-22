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Alles, was du zu SpaceX wissen musst. Wirklich!

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Der Börsengang von SpaceX hat Rekorde gebrochen und viel Aufmerksamkeit erregt. Wenn du etwas verpasst haben solltest: Hier stellen wir dir unsere wichtigsten Beiträge zum IPO des Jahres zusammen.

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Das SpaceX-Logo vor einer Kurstafel.
Quelle: Adobe.com/Ogulcan Aksoy

SpaceX, SpaceX, und noch mehr SpaceX. Wenn du das Börsengeschehen in den vergangenen Wochen auch nur am Rande mitverfolgt hast, wäre es ein Wunder, wenn du nicht mindestens dreimal an diesem historischen Börsengang vorbeigekommen wärst.

Jedes noch so kleine Detail zu Elon Musks Weltraumfirma (oder doch eher KI-Konzern?) nahmen Investoren dabei unter die Lupe. Natürlich haben auch wir bei onvista SpaceX ausführlich beleuchtet. Damit du den Überblick behältst, haben wir hier noch einmal die wichtigsten Artikel und Videos für dich versammelt.

So bewerten wir SpaceX - und so ein echter Insider

Am bedeutendsten für deine Anlageentscheidung bleibt dabei unsere Einschätzung zum Unternehmen und zur Aktie. Mit der aktuellen Bewertung hat sich SpaceX direkt bei den weltgrößten Börsenkonzernen eingereiht. Das operative Geschäft ist dagegen relativ klein. Wie SpaceX hier im Vergleich abschneidet und wie wir die Aktie einschätzen, liest du hier nach.

Außerdem haben wir für dich mit einem Investor gesprochen, der das Unternehmen schon vor dem IPO kennenlernte. Im Interview mit onvista erklärt Tech-Investor Philipp Klöckner, wie er mit seinen Anteilen verfahren will und was er von Musks Idee der Weltraum-Datenzentren hält.

Ausgabepreis von 135 US-Dollar
IPO naht: Wie wir den SpaceX-Börsengang einschätzen29.04.2026 · 12:30 Uhr · onvista
Auf dem Gelände der Weltraumfirma SpaceX.
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Zum IPO von SpaceX würde ich auf keinen Fall investieren“29.04.2026 · 12:30 Uhr · onvista
Das Logo der Falcon-Rakete von SpaceX ist zu sehen.

Das sagt onvista-Chefanalyst Martin Goersch

Dir ist Bewegtbild lieber? Dann schau dir gerne an, wie onvista-Chefanalyst Martin Goersch den Börsengang in diesem Stream live begleitet hat.

Wenige Tage nach der Erstnotiz der Aktien hat Martin den Kursverlauf direkt ein weiteres Mal auf den Prüfstand gestellt, und dabei klar geurteilt, wie er das kurzfristige Potenzial einschätzt.

Wenn du dann immer noch nicht genug von SpaceX hast, stöbere gerne in den folgenden Artikeln. An dieser Stelle haben wir für dich einige kuriose wie amüsante Details aus dem riesigen Wertpapierprospekt zusammengestellt, wie beispielweise die verblüffenden Unternehmensziele, die Elon Musk erzielen muss, um ein sattes Vergütungspaket zu erhalten.

Sieben Details
Kurios und amüsant: Was alles im SpaceX-Prospekt steht21.05.2026 · 14:30 Uhr · onvista
Ein Raketenstart

Georg Buschmann, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich zudem an einem kleinen Zock mit der Aktie versucht. Weil absehbar war, dass die Aktien am ersten Handelstag steigen, zeichnete Georg eine Handvoll Anteile, in der Hoffnung auf einen schnellen Euro. Ob er damit Erfolg hatte, und was du dabei für künftige IPOs lernen kannst, liest du hier nach.

Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX16.06.2026 · 14:30 Uhr · onvista
Eine Rakete beim Abflug.

Zuletzt haben wir uns mit Elon Musks nächstem großen Wurf beschäftigt – einer möglichen Fusion seiner Mega-Konzerne SpaceX und Tesla. Noch sind das nur Gerüchte, aber einen Ruf als „Serien-Verschmelzer“ hat sich Elon Musk mit seinen anderen Konzernen bereits erarbeitet. Warum also nicht auch SpaceX und Tesla? Mehr dazu liest du hier.

Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17.06.2026 · 14:37 Uhr · onvista
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte
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