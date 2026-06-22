ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 375 Dollar - 'Hold'

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Thema: E-MobilitätBatterien
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 375 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Traditionelle Bewertungsmaßstäbe blieben irrelevant, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Er würde eine Verschmelzung mit der jüngst an die Börse gegangen SpaceX - der anderen Firma von Elon Musk - begrüßen. Dafür sprächen zueinander passende Geschäftsvorhaben sowie der Wunsch von Musk, weiter die Kontrolle zu behalten./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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