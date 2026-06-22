ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Douglas auf 8,50 Euro - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 9,00 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Prognosesenkung des Kosmetikherstellers drohe der Aktie eine Neubewertung, schrieb Yashraj Rajani am Freitagabend. Das für 2026 nun erwartete Umsatzwachstum sowie die bereinigte operative Marge (Ebitda) lägen auf dem niedrigsten Niveau seit 2021. Die dafür verantwortliche Verlangsamung der Branchendynamik und der Druck auf das Online-Geschäft dürften nicht vorübergehender Natur sein. Kurzfristig gebe es zwar keine Kurstreiber. Doch nach dem sechsprozentigen Kursrückgang erscheine das gesenkte Margenziel eingepreist./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UBS
Douglas

Das könnte dich auch interessieren

Aktie auf Rekordtief
Parfümeriekette Douglas kappt Prognose erneut18. Juni · dpa-AFX
Parfümeriekette Douglas kappt Prognose erneut
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen