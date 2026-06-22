Ausbruch abwarten - Der Dax ist kurzfristig neutral einzustufen

Dax-Widerstand 25.175 25.500 Dax-Unterstützung 24.700 24.999

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte am vergangenen Freitag zunächst die Konsolidierung im Stundenchart (grau im Chart unten) auf der Oberseite hin auflösen, es fehlten aber die Anschlusskäufe auf der Oberseite. Ein ähnliches Bild zeigte sich heute Vormittag - nach einem positiven Handelsstart setzte der Index unter die 25.000-Punkte-Marke zurück.

Dax-Ausblick:

Die Käufer haben ihre Chance auf der Oberseite erst einmal verspielt, das kurzfristige Chartbild lässt aktuell kein favorisiertes Szenario zu und ist kurzfristig als "neutral" einzustufen. Sollte das heutige Tageshoch um 25.100 Punkte zurückerobert werden können wären die Käufer allerdings schnell wieder zurück im Spiel was eine Fortsetzung auf der Oberseite Richtung bisheriges Allzeithoch anbelangt.

Dieses Szenario wäre unterhalb von 24.900 Punkten allerdings zunächst zu den Akten zu legen. Innerhalb der genannten Spanne ist die Seitenlinie aktuell eine gute Option.