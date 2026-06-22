Dax Chartanalyse 22.06.2026

Ausbruch abwarten - Der Dax ist kurzfristig neutral einzustufen

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand25.17525.500
Dax-Unterstützung24.70024.999

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte am vergangenen Freitag zunächst die Konsolidierung im Stundenchart (grau im Chart unten) auf der Oberseite hin auflösen, es fehlten aber die Anschlusskäufe auf der Oberseite. Ein ähnliches Bild zeigte sich heute Vormittag - nach einem positiven Handelsstart setzte der Index unter die 25.000-Punkte-Marke zurück.

Dax-Ausblick: 

Die Käufer haben ihre Chance auf der Oberseite erst einmal verspielt, das kurzfristige Chartbild lässt aktuell kein favorisiertes Szenario zu und ist kurzfristig als "neutral" einzustufen. Sollte das heutige Tageshoch um 25.100 Punkte zurückerobert werden können wären die Käufer allerdings schnell wieder zurück im Spiel was eine Fortsetzung auf der Oberseite Richtung bisheriges Allzeithoch anbelangt.

Dieses Szenario wäre unterhalb von 24.900 Punkten allerdings zunächst zu den Akten zu legen. Innerhalb der genannten Spanne ist die Seitenlinie aktuell eine gute Option.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU90KB) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 22.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.560,91 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62P0) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.556,67 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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