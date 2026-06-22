BDI senkt Konjunkturprognose für 2026: Nur noch 0,4 Prozent Wachstum erwartet

Berlin, 22. ⁠Jun (Reuters) - Der Industrieverband BDI senkt seine Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich. Aktuell wird noch mit einem Wachstum von 0,4 Prozent gerechnet, wie der Verband am Montag zum Tag der Industrie in Berlin mitteilte. Im Januar war der BDI noch von einem Prozent ausgegangen. Hauptgrund für die pessimistischere ‌Einschätzung ist der Nahost-Krieg. Er hat seit Ende Februar zu höheren Energiepreisen und gestörten Lieferketten geführt.

BDI-Präsident Peter Leibinger verwies aber auch auf hausgemachte Probleme, die Reformen erforderten. "Die Lage ⁠der deutschen ⁠Industrie ist kritisch. Kritisch heißt aber nicht hoffnungslos." Es komme jetzt auf Entscheidungen der Politik an. Die Bundesregierung aus Union und SPD müsse ein großes Reformpaket schnüren, um den Standort wieder wettbewerbsfähiger und Investitionen hierzulande attraktiver zu machen. "Die Lasten des Pakets müssen fair verteilt werden. Über isolierte Einzelreformen lässt sich das nicht erreichen und vermitteln." Das habe die ‌Koalition nun schon über ein Jahr versucht. Die Bilanz ‌sei jedoch nicht gut. Die Regierung brauche auch eine Erzählung zum Zielbild, um Reformen besser zu vermitteln. Die durchgesickerten Vorschläge der Rentenkommission gingen in die richtige Richtung.

Konkret forderte der Bundesverband der Deutschen ⁠Industrie, dass Unternehmen spürbar entlastet werden müssten - durch niedrigere Steuern, bessere Abschreibungsregeln und gezielte Innovationsanreize. ‌Arbeit dürfe sich nicht weiter verteuern, Staatsmodernisierung kein ⁠Schlagwort bleiben. Ohne entschlossene Reformen drohten dauerhafte Verluste in der Wertschöpfung.

Beim Tag der Industrie werden am Montag und Dienstag mehr als 1500 Teilnehmer aus Politik und Wirtschaft erwartet. Prominente Redner sind unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz, Finanzminister Lars Klingbeil ‌und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.

STARKER ARBEITSPLATZABBAU

In der Industrie fallen ⁠seit Jahren Zigtausende Jobs weg. Leibinger sagte, ⁠bei einem Wachstum von unter einem halben Prozent werde sich der Abbau "ungebremst fortsetzen". Eine genaue Prognose wollte er nicht nennen. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge ist die Zahl der Beschäftigten in der Industrie 2025 auf ein Zehnjahrestief von 6,6 Millionen gefallen.

Die neuen BDI-Prognosen zum schwächeren Wirtschaftswachstum beruhten bereits auf der Annahme einer Friedenslösung für den Nahost-Krieg, so Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. Es könne dafür durch beherzte Reformen in Deutschland noch positive Impulse geben. "Noch ist aber nichts beschlossen." Die Regierung aus Union und ⁠SPD peilt an, Anfang Juli ein Maßnahmenpaket vorzustellen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)