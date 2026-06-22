Bericht: Ex-Staatssekretär Nimmermann von den Grünen soll Bundesbank-Vorstand werden

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Berlin, ⁠22. Jun (Reuters) - Der frühere Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Philipp Nimmermann, soll in den Vorstand der Bundesbank einziehen. Das ‌berichtete das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf zwei mit der Sache ⁠vertraute ⁠Personen. Die Spitzen der Koalition aus Grünen und CDU in Baden-Württemberg hätten sich am Wochenende darauf verständigt, Nimmermann für den ‌Posten vorzuschlagen. Das Staatsministerium ‌in Stuttgart ließ eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters nach einer Stellungnahme ⁠zunächst unbeantwortet. Der frühere Staatssekretär unter ‌Wirtschaftsminister Robert Habeck ⁠soll laut "Handelsblatt" Nachfolger von Burkhard Balz werden, dessen Amtszeit im August endet.Nimmermann ist Mitglied der ‌Grünen. Vor ⁠seiner politischen Laufbahn mit ⁠Stationen in Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein arbeitete Nimmermann für die BHF-Bank (heute Oddo BHF), unter anderem als Chefvolkswirt.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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