London, ⁠22. Jun (Reuters) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt angekündigt. Er ‌habe am Morgen mit König Charles gesprochen, sagte Starmer ⁠am ⁠Montag vor seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street. Er werde den nationalen Exekutivausschuss (NEC) seiner ‌Labour-Partei bitten, einen ‌Zeitplan für die Regelung seiner Nachfolge aufzustellen. Seinem ⁠Nachfolger oder seiner Nachfolgerin sicherte ‌Starmer seine ⁠volle Unterstützung zu. Starmer hatte das Amt des Premierministers nach dem Wahlsieg ‌seiner ⁠sozialdemokratischen Labour-Partei im ⁠Juli 2024 übernommen. Er reagiert mit seinem Rücktritt auf anhaltend schlechte Zustimmungswerte.

(Bericht von Reuters in LondonBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)