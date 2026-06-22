Britischer Premier Starmer kündigt Rücktritt an

- von Elizabeth ⁠Piper und Kate Holton und Sam Tabahriti

London, 22. Jun (Reuters) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt angekündigt. Ein Nachfolger soll bis zum Ende der Sommerpause des Parlaments im September feststehen, sagte Starmer am Montag vor seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street. Er werde die neue Führung uneingeschränkt unterstützen. Starmers Rücktritt erfolgt weniger als zwei Jahre nach dem Erdrutschsieg seiner sozialdemokratischen Labour-Partei bei der ‌Parlamentswahl im Juli 2024, bei der er versprochen hatte, das politische Chaos im Land zu beenden. Sein Nachfolger wird der siebte britische Premierminister binnen zehn Jahren.

Der Druck auf den Premierminister war seit Monaten gewachsen, da seine Zustimmungswerte auf historische ⁠Tiefststände gefallen sind. ⁠Der Druck auf Starmer aus der eigenen Partei nahm am Freitag weiter zu, als der Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, eine Nachwahl zum Parlament in Westminster gewann und damit eine Voraussetzung schaffte, den Regierungschef an der Labour-Spitze herauszufordern. Der Labour-Politiker setzte sich dabei gegen einen Kandidaten der rechtspopulistischen Partei Reform UK von Nigel Farage durch, die seit mehr als einem Jahr die landesweiten Umfragen anführt.

Der Sieg Burnhams, der als kommunikationsstarker Berufspolitiker gilt, weckte in der Labour-Fraktion Hoffnungen auf eine politische Wende. ‌Mit einem Sitz im britischen Unterhaus ist er nun in der Lage, gegen ‌den Premierminister und Parteivorsitzenden als Nachfolgekandidat anzutreten. Starmer hatte noch am Freitag erklärt, um sein Amt kämpfen und sich einer Urwahl um den Parteivorsitz stellen zu wollen, änderte seine Haltung jedoch am Wochenende. So soll Medienberichten zufolge Außenministerin Yvette Cooper und einige Abgeordnete Starmer zum ⁠Rückzug gedrängt haben. Am Freitag hatte das Team seines parteiinternen Burnham erklärt, man gebe Starmer das Wochenende Zeit, um seine ‌Lage zu überdenken und hoffe auf eine geordnete Machtübergabe. Umfragen unter ⁠Parteimitgliedern hatten darauf hingedeutet, dass Burnham eine Kampfabstimmung gewinnen würde.

INVESTOREN GESPALTEN

Ein Wechsel an der Regierungsspitze birgt jedoch Risiken. Burnham hat abgesehen von Forderungen nach einem grundlegenden Wandel und einer Senkung der Lebenshaltungskosten seine Pläne für die Außen-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik noch nicht konkretisiert. Wie Starmer dürfte auch sein Nachfolger mit einem engen finanziellen Spielraum konfrontiert ‌sein. Großbritannien verzeichnet wegen der hohen Verschuldung, des schwachen Wirtschaftswachstums und ⁠des dringenden Investitionsbedarfs die höchsten Kreditkosten unter den G7-Staaten.

Investoren ⁠äußerten sich in Reuters-Befragungen gespalten darüber, ob Burnham die Stabilität der Finanzmärkte bewahren könne. Im vergangenen September hatte er erklärt, das Land müsse sich aus der Abhängigkeit von den Anleihemärkten befreien, betonte später jedoch, er sei missverstanden worden. Ökonomen der US-Großbank Citibank erklärten am Freitag, eine Regierung unter Burnham würde eine prekäre Haushaltslage mit nur wenigen Spielräumen für echte Veränderungen übernehmen.

Wer auch immer die Nachfolge antritt, wird der siebte britische Premierminister seit dem Brexit-Referendum vor genau zehn Jahren sein. Diese in der jüngeren britischen Geschichte beispiellose Instabilität spiegelt die Unzufriedenheit der Wähler mit sinkenden Lebensstandards, maroden öffentlichen Diensten und der illegalen Einwanderung wider. Die politische Beratungsgesellschaft Eurasia erklärte, ein Rücktritt Starmers im September sei das beste Szenario. Dies ⁠ermögliche es ihm, im Juli noch an einem wichtigen Gipfel zur Neuausrichtung der Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU teilzunehmen, während sein Nachfolger Zeit habe, sich auf die Regierungsübernahme vorzubereiten.

(Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)