Britischer Premier Starmer tritt zurück

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Etwa zehn Jahre nach dem Brexit-Votum tritt der britische Premierminister Keir Starmer nach zwei Jahren an der Regierungsspitze zurück. Starmer erklärte, er werde als Vorsitzender der Labour-Partei zurücktreten, und machte damit den Weg für die Wahl einer Nachfolge frei. Bis dahin will er als Regierungschef im Amt bleiben und Großbritannien noch beim Nato-Gipfel am 8. Juli vertreten. Das Verfahren zur Wahl eines neuen Labour-Vorsitzes soll am 9. Juli beginnen und spätestens bis zum Ende der Sommerpause im September abgeschlossen sein. Starmer kündigte an, den Nationalen Exekutivausschuss seiner Partei um einen Zeitplan zu bitten und eine geordnete Machtübergabe sicherzustellen. Seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger sagte er volle Unterstützung zu. In seiner Rücktrittsrede zeigte er sich bewegt und verwies auf Erfolge seiner Amtszeit: Er habe seit seinem Amtsantritt 2024 Vertrauen in Wirtschaft, Verteidigung und nationale Sicherheit wiederhergestellt. Andy Burnham kündigte kurz nach Starmers Rücktrittserklärung an, für den Parteivorsitz und damit das Amt des Premierministers zu kandidieren. Burnham gewann zuletzt eine Nachwahl im nordenglischen Makerfield und wurde erst heute als Abgeordneter in London vereidigt.Damit Sie weiterhin wie gewohnt mit Turbo-Zertifikaten handeln können, sieht die neue Vorgabe der BaFin spätestens ab Juni 2026 einen halbjährlichen Wissenstest vor. Das neue Kapitel der HSBC-Zertifikate-Masterclass führt Sie durch alle relevanten Themen und bereitet Sie darauf vor, den Test in wenigen Schritten erfolgreich zu absolvieren. Der Test gilt als bestanden, wenn Sie mindestens sechs Fragen richtig beantwortet haben.Quelle: HSBC