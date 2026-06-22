Britischer Premierminister Starmer vor wichtiger Erklärung

Reuters · Uhr
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London, ⁠22. Jun (Reuters) - Der britische Premierminister Keir Starmer steht offenbar vor einer wichtigen Erklärung. In der Londoner ‌Downing Street wurden am Montag Lautsprecher für eine Ansprache des Regierungschefs aufgestellt. ⁠Es ⁠wird erwartet, dass sich Starmer in Kürze an die Öffentlichkeit wendet. Einzelheiten zum Inhalt der Ankündigung wurden zunächst nicht bekannt.

Starmer ‌kämpft zwei Jahre nach ‌seinem Wahlsieg mit historisch schlechten Umfragewerten. Nach schweren Verlusten bei den ⁠Kommunalwahlen im Mai und dem Rücktritt ‌führender Kabinettsmitglieder aus ⁠Protest gegen seinen Führungsstil ist der Druck auf ihn massiv gestiegen. Weiter verschärft hat sich ‌die ⁠Lage für Starmer am ⁠Freitag, als sein parteiinterner Rivale Andy Burnham einen Sitz im Parlament gewann, was ihm eine formale Kandidatur für den Parteivorsitz ermöglicht.

(Bericht von Reuters in LondonBearbeitet von Alexander Ratz Redigiert von ⁠Elke AhlswedeBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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