Bundesregierung bestätigt Einstieg mit 40 Prozent bei KNDS
(stellt im zweiten Absatz klar: Sitzung am Mittwoch ist nicht die letzte vor der Sommerpause)
München, 22. Jun (Reuters) - Deutschland und Frankreich sollen nach dem Börsengang von KNDS je 40 Prozent an dem deutsch-französischen Panzerbauer halten. "Mit dieser Beteiligung beabsichtigt die Bundesregierung, den Interessen des Bundes angesichts der Bedeutung des Unternehmens Rechnung zu tragen", erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag. "Eine Beteiligung Deutschlands an KNDS wird den langfristigen Einfluss auf ein für die europäische Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit strategisch bedeutendes Unternehmen sichern." Es gehe darum, bei KNDS auf Augenhöhe mit Frankreich zu sein. Zudem sichere Deutschland damit die Produktion des "Leopard 2"-Herstellers im Land und die eigenen Sicherheitsinteressen ab.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags, der am Mittwoch tagt, muss dem Einstieg noch zustimmen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Sonntagabend erfahren, dass sich der Bund mit den in der Wegmann-Holding zusammengeschlossenen Eigentümer-Familien, die 50 Prozent an KNDS halten, auf die Übernahme von 40 Prozent der Anteile geeinigt hat. Jeweils zehn Prozent aus dem Besitz der Familien und des französischen Staates sollen an die Börse gebracht werden. "Die Bundesregierung beabsichtigt, den Umfang der Beteiligung – unter Beibehaltung gleicher Governance-Rechte im Unternehmen wie Frankreich – später wieder zu reduzieren", sagte Kornelius. Frankreich hatte dagegen erklärt, bis auf Weiteres an einer Beteiligung von 40 Prozent festzuhalten.
(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Scot W. Stevenson)