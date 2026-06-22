Bundesregierung bestätigt Einstieg mit 40 Prozent bei KNDS

(stellt im ⁠zweiten Absatz klar: Sitzung am Mittwoch ist nicht die letzte vor der Sommerpause)

München, 22. Jun (Reuters) - Deutschland und Frankreich sollen nach dem Börsengang von KNDS je ‌40 Prozent an dem deutsch-französischen Panzerbauer halten. "Mit dieser Beteiligung beabsichtigt die Bundesregierung, den Interessen des Bundes angesichts ⁠der ⁠Bedeutung des Unternehmens Rechnung zu tragen", erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag. "Eine Beteiligung Deutschlands an KNDS wird den langfristigen Einfluss auf ein für die europäische Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit strategisch bedeutendes Unternehmen sichern." ‌Es gehe darum, bei KNDS ‌auf Augenhöhe mit Frankreich zu sein. Zudem sichere Deutschland damit die Produktion des "Leopard 2"-Herstellers im Land und die ⁠eigenen Sicherheitsinteressen ab.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags, der am Mittwoch ‌tagt, muss dem Einstieg ⁠noch zustimmen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Sonntagabend erfahren, dass sich der Bund mit den in der Wegmann-Holding zusammengeschlossenen Eigentümer-Familien, die 50 ‌Prozent an KNDS halten, ⁠auf die Übernahme von 40 ⁠Prozent der Anteile geeinigt hat. Jeweils zehn Prozent aus dem Besitz der Familien und des französischen Staates sollen an die Börse gebracht werden. "Die Bundesregierung beabsichtigt, den Umfang der Beteiligung – unter Beibehaltung gleicher Governance-Rechte im Unternehmen wie Frankreich – später wieder zu reduzieren", sagte Kornelius. Frankreich hatte dagegen ⁠erklärt, bis auf Weiteres an einer Beteiligung von 40 Prozent festzuhalten.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Scot W. ‌Stevenson)