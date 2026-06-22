Bundesregierung forciert Abschiebungen nach Afghanistan

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠22. Jun (Reuters) - Die Bundesregierung will die Zahl der Abschiebungen nach Afghanistan deutlich erhöhen und dazu auch Konsularbeamte aus Kabul ‌ins Land lassen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sprach mit Verweis auf ⁠Gespräche ⁠in der vergangenen Woche von einem "erfreulichen Ergebnis", weil man die Zahl der Rückflüge "deutlich" erhöhen könne. Weil für die Rückführung mehr Pässe ausgestellt werden ‌müssten, seien mehr Konsularbeamte ‌aus Afghanistan nötig. Es gehe nach einer Überprüfung um bis zu vier ⁠Mitarbeiter der radikal-islamischen Taliban-Regierung, die nicht offiziell ‌von der Bundesregierung ⁠anerkannt ist.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums verwies auf den schwarz-roten Koalitionsvertrag, nach dem Rückführungen nach Afghanistan stattfinden ‌sollen, "beginnend mit Straftätern ⁠und Gefährdern". Sie konnte ⁠aber keine Zahlen über die Größenordnung der Rückführungen nennen und verwies auf die Zuständigkeit der Länder, die man bei Abschiebungen unterstütze.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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