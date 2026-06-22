Carl Zeiss stockt Anteil an Medizintechniktochter auf

Frankfurt, ⁠22. Jun (Reuters) - Der Technologiekonzern Carl Zeiss baut seine Beteiligung an der börsennotierten Tochter Carl Zeiss Meditec aus. Für bis zu 200 Millionen Euro ‌will der Großaktionär in den kommenden Monaten weitere Aktien über die Börse erwerben, wie das ⁠Unternehmen ⁠am Montag im württembergischen Oberkochen mitteilte. Mit dem Schritt wolle der Mutterkonzern sein Vertrauen in die strategische Ausrichtung und das weitere Wachstum der Medizintechnik-Sparte unterstreichen. Die Aktienkäufe sollen ‌bis Ende Februar 2027 abgeschlossen ‌sein. Ein unabhängiges Kreditinstitut werde den Erwerb je nach Marktlage abwickeln.

Bislang hält die Zeiss-Gruppe laut ⁠Unternehmensangaben rund 59 Prozent an Carl Zeiss Meditec, ‌die restlichen 41 Prozent ⁠befinden sich im Streubesitz. Um auch künftig eine ausreichende Liquidität der Aktie zu gewährleisten, soll der Stimmrechtsanteil durch die Zukäufe ‌die Marke von ⁠70 Prozent nicht überschreiten. ⁠Zugleich stellte der Konzern klar, mit der Aufstockung keine darüber hinausgehenden Ziele zu verfolgen: Weder ein Rückzug von der Börse (Delisting) noch ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag oder Änderungen an der Firmenstruktur seien geplant.

(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)