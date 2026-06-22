Chemikalienhändler Brenntag erhöht Prognose

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag hat nach einem starken zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2026 bei 1,25 bis 1,40 Milliarden Euro liegen, teilte der Dax-Konzern am Montag nach Börsenschluss überraschend mit. Bisher lag die Prognose bei 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro. Trotz des starken zweiten Quartals zeigte sich Brenntag angesichts der weiterhin bestehenden Unsicherheiten und des Risikos einer Nachfrageschwäche in der zweiten Jahreshälfte aber vorsichtig.

Im zweiten Quartal erzielte der Konzern den Angaben zufolge ein operatives Ergebnis (Ebitda) von "um die 450 Millionen Euro". Das liegt laut Brenntag über den Markterwartungen. Grund sei eine robuste Nachfrage und verbesserte Margen im Zusammenhang mit den Marktverwerfungen im Mittleren Osten zurückzuführen, hieß es weiter. Der Kurs der Aktie legte auf Tradegate um 1,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./jha/la