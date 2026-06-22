Chip-Aktien explodieren: Intel, Micron & SanDisk im Rallye-Modus

Nach Fed-Sitzung, Verfallstag und verkürzter US-Handelswoche stehen die Märkte weiter an entscheidenden Marken: Der DAX kämpft um die 25.000 Punkte, der Nasdaq verteidigt die 30.000er-Zone und im S&P 500 bleibt die 7.500er-Marke im Fokus. Gleichzeitig sorgt der neue Fed-Kurs für Spannung, denn statt Zinssenkungsfantasie rücken mögliche Zinserhöhungen wieder in den Vordergrund. Dazu kommen geopolitische Unsicherheiten rund um den Iran-Deal, ein stabiler Goldpreis, ein überraschend entspannter Ölmarkt und ein Bitcoin, der technisch weiter um die wichtige 60.000-Dollar-Marke ringt. Im Wochenausblick ordnen wir die wichtigsten Chartmarken ein und zeigen, welche Signale jetzt für Trader und Anleger entscheidend werden.

Der große Aufreger der Woche kommt jedoch aus dem Chip-Sektor: Intel, Micron und SanDisk laufen im Rallye-Modus und ziehen die Aufmerksamkeit der Wall Street auf sich. Intel profitiert von neuen Fantasien rund um Apple, Nvidia und die Beteiligung des US-Staats, Micron steht vor wichtigen Quartalszahlen und SanDisk zeigt nach der Abspaltung von Western Digital eine spektakuläre Kursentwicklung. Doch wie nachhaltig ist dieser Chip-Boom — und wo lauert nach den extremen Kursanstiegen bereits Rückschlaggefahr? Zusätzlich blicken wir auf Nvidia, Alphabet, Caterpillar, Hochtief, JPMorgan, FedEx und Carnival und zeigen, welche Aktien in der neuen Handelswoche besonders spannend werden könnten.





Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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