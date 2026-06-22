Frankfurt, ⁠22. Jun (Reuters) - Der Optimismus der Dax-Anleger nach den jüngsten Fortschritten bei den US-Iran-Gesprächen hält sich in Grenzen. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung ‌am Montag 0,2 Prozent höher bei 25.035,93 Punkten. Die USA und der Iran hatten sich ⁠bei ⁠ihren Verhandlungen in der Schweiz am Sonntag zwar auf das weitere Vorgehen für ein endgültiges Abkommen innerhalb von 60 Tagen geeinigt. Experten zeigen sich jedoch weiter skeptisch.

"Drohungen, positive ‌Nachrichten und negative Nachrichten wechseln ‌sich ab", resümierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Die laufenden Gespräche zwischen den USA ⁠und dem Iran sind für die Börsen schwer ‌einzuschätzen und schwer zu ⁠preisen."

Auch am Ölmarkt gaben die Preise zwar leicht nach, blieben jedoch mit rund 79 und 76 Dollar je Fass (159 Liter) ‌in etwa auf ⁠dem Vorwochenniveau.

Bei den Einzelwerten ⁠folgten die Technologiewerte der KI-Rally an den Börsen in Asien. Die Titel von Infineon und Aixtron kletterten um fast fünf und 2,5 Prozent. Damit waren sie die größten Gewinner im Dax und MDax.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)