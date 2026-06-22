Dax dürfte unverändert starten – Nikkei weitet Rekorde aus

Der Dax dürfte sich am Montag zunächst wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,02 Prozent im Minus auf 25.010 Punkte.

Am Freitag hatte der Dax mit zeitweise 25.173 Punkten erneut einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch unternommen, war letztlich aber wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Der technische Analyst Christoph Geyer vermutet die Marktteilnehmer in "Wartestellung für eine Einigung im Nahen Osten".

Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, hieß es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Die Ölpreise bleiben derweil auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

USA: Kein Handel

An den US-Aktienbörsen fand am vergangenen Freitag wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Asien: Nikkei erreicht weitere Höchststände

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Montag unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 seine Rekordrally fortsetzte, ging es für der den Hongkonger Hang Seng weiter nach unten. Der chinesische Leitindex legte deutlich zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 72.459 + 1,70 Prozent Hang Seng 23.758 - 0,70 Prozent CSI 300 5.015 + 1,49 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,14 + 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,99 + 0,003 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,48 + 0,032 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,03 Dollar - 1,52 Dollar WTI 76,40 Dollar - 0,20 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 102 (74) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 9 (10,50) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR IONOS AUF 38,10 (38,90) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 8,50 (9) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 375 (350) USD - 'HOLD'

(mit Material von dpa-AFX)

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