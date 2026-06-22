Vorbörse 22.06.2026

Dax dürfte unverändert starten – Nikkei weitet Rekorde aus

onvista · Uhr
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Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Der Dax dürfte sich am Montag zunächst wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,02 Prozent im Minus auf 25.010 Punkte.

Am Freitag hatte der Dax mit zeitweise 25.173 Punkten erneut einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch unternommen, war letztlich aber wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Der technische Analyst Christoph Geyer vermutet die Marktteilnehmer in "Wartestellung für eine Einigung im Nahen Osten".

Erster Handelstag im Leitindex
Hochtief steigt in den Dax aufheute · 03:22 Uhr · dpa-AFX
Hochtief

Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, hieß es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Die Ölpreise bleiben derweil auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

Verhandlungen in der Schweiz
USA und Iran einigen sich auf nächste Schritteheute · 05:00 Uhr · Reuters
Das Kapitol in Washington.

USA: Kein Handel

An den US-Aktienbörsen fand am vergangenen Freitag wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Kommentar nach der ersten Börsenwoche
SpaceX wird noch viele Milliarden erschaffen - und vernichtengestern · 13:30 Uhr · onvista
Ein Raketenstart von SpaceX

Asien: Nikkei erreicht weitere Höchststände

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Montag unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 seine Rekordrally fortsetzte, ging es für der den Hongkonger Hang Seng weiter nach unten. Der chinesische Leitindex legte deutlich zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22572.459+ 1,70 Prozent
Hang Seng23.758- 0,70 Prozent
CSI 3005.015+ 1,49 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,14+ 0,06 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,99+ 0,003 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,48+ 0,032 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1456- 0,12 Prozent
Dollar in Yen161,67+ 0,22 Prozent
Euro in Yen185,21+ 0,10 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent79,03 Dollar- 1,52 Dollar
WTI76,40 Dollar- 0,20 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 102 (74) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 9 (10,50) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR IONOS AUF 38,10 (38,90) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 8,50 (9) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 375 (350) USD - 'HOLD'

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(mit Material von dpa-AFX)

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