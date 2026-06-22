DAX® - Respekt vor der 25.000er-Marke

Zum Wochenabschluss rang der DAX® erneut mit der 25.000er-Marke – ein Wochenschlusskurs oberhalb dieser runden Marke blieb den deutschen Standardwerten allerdings verwehrt. Immerhin verteidigt das Aktienbarometer die jüngsten beiden Aufwärtskurslücken (24.764/24.754 Punkte bzw. 24.422/24.328 Punkte) weiterhin erfolgreich. Offene Gaps dienen oftmals als trendbestätigende Signale, sodass die Ambitionen der Bullen unterstrichen werden. In diesem Kontext lohnt auch der Blick auf den Point & Figure-Chart der deutschen „blue chips“. Diese zumindest in Europa etwas in den Hintergrund tretende Chartdarstellungsform hat gerade ein neues Einstiegssignal geliefert. Per Saldo geht der Blick somit wieder stärker in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 25.508 Punkten. Überhaupt, seit Januar hat der DAX® in diesem Dunstkreis mehrfach wichtige Hochpunkte ausgebildet – die Marke von 25.500 Punkten markiert also aus Bullensicht den ultimativen „Deckel“. Auf der Unterseite kommt dagegen der Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.251/24.208 Punkten) eine Schlüsselrolle zu. Unter strategischen Gesichtspunkten gilt es, diese Bastion in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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