Dax startet mit Gewinnen über der 25.000-Punkte-Marke

Der Dax unternimmt am Montag einen weiteren Versuch zum Überwinden der 25.000-Punkte-Marke. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent auf 25.061 Punkte zu.

Der MDax machte es ihm mit einem ähnlich hohen Anstieg auf 32.734 Punkte nach. Die beiden deutschen Indizes folgten damit den in Asien verbreiteten Kursgewinnen.

Am Freitag hatte sich der Dax mit zeitweise 25.173 Punkten erneut seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten genähert, war letztlich aber wieder unter die 25.000 Punkte zurückgekehrt, um die er seit Tagen schon schwankt. Anleger suchen derzeit nach dem Kurstreiber für einen nachhaltigen Dax-Anstieg in Richtung Rekord.

Zwischen "Drohkulisse und Diplomatie" schrieb die LBBW am Morgen mit Blick auf "eine erste Annäherung zwischen USA und Iran". Über das Wochenende gab es wieder gegenseitige Drohungen, auch wegen anhaltende israelischer Angriffe im Libanon. Über Nacht wurde dann aber von Fortschritten berichtet. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es nun unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Die Ölpreise bleiben vor diesem Hintergrund auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

Nordex steigt nach US-Aufträgen

Die Aktien von Nordex haben ihre jüngste Erholungsrally nach US-Aufträgen am Montag ausgebaut. Im frühen Handel legten sie um 2,7 Prozent zu. Seit dem Monatstief gewannen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen inzwischen fast 31 Prozent auf gut 49 Euro. Bei 51,70 Euro wartet das Jahreshoch.

Laut Ajay Patel von Goldman Sachs zeigen die Aufträge die Fortschritte der Hamburger in den USA. Sie ergänzen das noch profitablere Geschäft in Deutschland. Insgesamt sieht Patel die gesamte Onshore-Brache weiter im Aufwind. Sein Kursziel für Nordex liegt mit 53,20 Euro leicht über dem Jahreshoch.

Infineon führt Gewinne im Halbleitersektor an

Europäische Halbleiterwerte nehmen am Montag den Rückenwind aus Asien auf. Davon angetrieben bewegten sich die Infineon-Aktien im frühen Xetra-Handel mit fast vier Prozent im Plus. Über Nacht wurde von Fortschritten bei den Verhandlungen zur Beilegung des Iran-Kriegs berichtet, was in Asien vor allem technologielastige Börsen wie etwa in Japan oder Taiwan stützte. Aktien von SK Hynix und Taiwan Semiconductor haben in Fernost am Montag deutlich zugelegt.

Auch die Aktien von Elmos Semiconductor, dem Branchenzulieferer Suss Microtec, Aixtron und Siltronic bewegten sich vor diesem Hintergrund am Montag auch zwischen 1,2 und 3,8 Prozent im Plus. Deren gestiegene Bedeutung hat dazu geführt, dass neben Aixtron nun auch die übrigen drei Titel in den MDax aufgenommen wurden. Damit wird der Index der mittelgroßen Werte künftig etwas technologielastiger.

Wichtig für den Sektor könnte dann im Tagesverlauf noch die Rückkehr der US-Börse Nasdaq werden nach dem dort verlängerten Wochenende - auch mit Blick auf die bei Kleinanlegern besonders beliebte Aktie des Börsenneulings SpaceX. Diese wird am Morgen auf der Plattform Tradegate mehr als zwei Prozent unter ihrem Schlusskurs vom Donnerstag gehandelt.

(Mit Material von dpa-afx)

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