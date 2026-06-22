Dax tiefer erwartet - Iran und Zinsen im Blick

Frankfurt, 22. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Zweifel an einem Frieden in Nahost hatten die Stimmung der ‌Anleger zum Wochenschluss getrübt. Der Dax war am Freitag mit 24.985,82 Punkten 0,2 Prozent tiefer aus dem Handel ⁠gegangen. Die ⁠US-Börsen blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Am Montag blicken die Anleger auf die weiteren Entwicklungen im Nahen Osten. Die USA und der Iran hatten sich bei ihren Verhandlungen in der Schweiz am Sonntag zwar auf das weitere Vorgehen für ‌ein endgültiges Abkommen innerhalb von 60 ‌Tagen geeinigt. Experten zeigen sich jedoch weiter skeptisch. "Auch wenn die beiden Vermittlerstaaten Pakistan und Katar aktuell gute Nachrichten verkünden, ⁠bleibt das Risiko erneuter Verzögerungen oder im Extremfall sogar das ‌Risiko eines Scheiterns bestehen", sagte ⁠Thomas Altmann vom Portfoliomanager QC Partners.

Ebenfalls zum Wochenstart steht EZB-Chefin Christine Lagarde den Abgeordneten im Europäischen Parlament Rede und Antwort. Zudem könnte der britische Premierminister ‌Keir Starmer Insidern zufolge ⁠über seinen Rücktritt entscheiden. Zugleich ⁠lädt die massiv unter Druck stehende deutsche Industrie zu einem Branchentreffen nach Berlin ein. Im Fokus bei den Konjunkturdaten stehen die Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone für Juni.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.985,82

EuroStoxx50 6.293,13

EuroStoxx50-Future 6.337,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes Prozent

Dow Jones Kein Handel

Nasdaq

S&P 500 Kein Handel

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.098,01 +0,2%

Hang Seng 23.690,86 -1,0%

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, redigiert ⁠von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)