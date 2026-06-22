Der verborgene Rhythmus der Märkte | Ein Gespräch über das Rätsel der Zyklen. (Teil 1)

Markus Koch · Uhr
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Warum wiederholen sich bestimmte Muster in Märkten, Wirtschaft, Natur und Gesellschaft? Sind Zyklen nur Rückschau oder können sie Anlegern helfen, Entwicklungen früher zu erkennen? Mit Lars von Thienen, spreche ich mit Dr. Richard Smith, Chairman und Executive Director der Foundation for the Study of Cycles. Die Organisation widmet sich der interdisziplinären Erforschung wiederkehrender Muster in Märkten, Wirtschaft, Gesellschaft und Natur. Im Interview geht es darum, warum Zyklen entstehen, was sie über menschliches Verhalten und Märkte verraten und weshalb sie für Anleger ein unterschätzter Kompass sein könnten.

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