DIW: Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63 spart zehn Mrd Euro

Berlin, 22. ⁠Jun (Reuters) - Die von der Rentenkommission der Bundesregierung vorgesehene Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 würde die Rentenkassen nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) um rund zehn Milliarden Euro jährlich entlasten. Auch eine moderate, an die Lebenserwartung gekoppelte Erhöhung des Renteneintrittsalters gehe in die richtige Richtung, erklärte ‌DIW-Experte Peter Haan am Montag. Die ebenfalls geplante kapitalgedeckte Zusatzrente bedeute zwar höhere Beiträge von Beschäftigten und Arbeitgebern: "Wenn diese moderat ausfallen, sollten sich die höheren Rentenbeiträge nicht nennenswert negativ ⁠auf die ⁠Beschäftigung auswirken."

Die Vorschläge der Expertenkommission waren am Wochenende vorab bekanntgeworden. Die Kommission will ihre insgesamt 33 Empfehlungen am Dienstag an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) übergeben. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen sich dann Anfang Juli auf die Eckpunkte einer Rentenreform verständigen.

FUEST FÜR SCHNELLERE ANHEBUNG DES RENTENALTERS

Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, kritisierte die Vorschläge ‌als unausgewogen. Diese schonten "die Baby-Boomer, die in den kommenden ‌Jahren in Rente gehen, und nehmen dafür eine hohe Belastung der jüngeren Generationen in Kauf", sagte er der "Rheinischen Post". "Um die Babyboomer stärker an den Lasten zu beteiligen, hätte man das Rentenalter schneller erhöhen ⁠können." Insgesamt gingen viele Vorschläge aber "in die richtige Richtung". Dies gelte vor allem für die ‌Einführung eines Elements der Kapitaldeckung.

Konkret empfiehlt die Kommission ⁠in einem Entwurf, die Regelaltersgrenze nach 2031 moderat an die steigende Lebenserwartung anzupassen. Dies würde bedeuten, dass das Rentenalter bis 2041 schrittweise auf 67,5 Jahre steigt. Die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte soll komplett abgeschafft werden. Zudem soll die ‌Altersgrenze der Rente für langjährig Versicherte, die ⁠derzeit ab 63 Jahren eine mit lebenslangen ⁠Abschlägen verbundene vorgezogene Rente beantragen können, zeitnah von 63 auf 64 Jahre steigen.

Als "Idealbild der Alterssicherung" sieht das Gremium eine Erwerbstätigenversicherung. In diese sollten neben abhängig Beschäftigten auch Selbstständige, Beamte, Abgeordnete und Vorstände von Aktiengesellschaften einbezogen werden.

Darüber hinaus schlägt die Kommission die Einführung einer für alle verpflichtenden, kapitalgedeckten "gesetzlichen Kapitalrente" vor. Dafür soll ein zusätzlicher Beitragssatz von zwei Prozent eingeführt werden, der je zur Hälfte von Arbeitgebern und Beschäftigten getragen wird. Die Beiträge sollen nach schwedischem Vorbild zentral verwaltet und am Kapitalmarkt angelegt werden. Die Erträge sollen langfristig ⁠das Rentenniveau stabilisieren und später auch erhöhen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)