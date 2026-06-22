dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf neue Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM MINUS ERWARTET - Der Dax dürfte sich am Montag zunächst wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent im Minus auf 24.967 Punkte. Am Freitag hatte der Dax mit zeitweise 25.173 Punkten erneut einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch unternommen, war letztlich aber wieder unter die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Der technische Analyst Christoph Geyer vermutet die Marktteilnehmer in "Wartestellung für eine Einigung im Nahen Osten". Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, hieß es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Die Ölpreise bleiben derweil auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

USA: An den US-Aktienbörsen fand am vergangenen Freitag wegen eines Feiertags kein Handel statt.

ASIEN: - NIKKEI MIT WEITEREM REKORD; HANG SENG ERNEUT IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Montag unterschiedlich entwickelt. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 seine Rekordrally fortsetzte, ging es für der den Hongkonger Hang Seng weiter nach unten. Etwas nach oben ging es an den chinesischen Festlandsbörsen und in Südkorea.

DAX 24985,82 -0,16% XDAX 25005,92 -0,27% EuroSTOXX 50 6293,13 -0,48% Stoxx50 5325,79 -0,31%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 126,14 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1456 -0,12% USD/Yen 161,67 0,22% Euro/Yen 185,21 0,10%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 64.013 1,23%

ROHÖL:

Brent 79,03 -1,52 USD WTI 76,40 -0,20 USD

/zb