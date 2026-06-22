Easyjet lehnt Übernahmeangebot von Castlelake ab

LUTON/MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet hat laut Castlelake auch ein drittes unverbindliches Übernahmeangebot des US-Investors abgelehnt. Castlelake habe Easyjet am 20. Juni angeboten, alle Aktien für 625 Pence je Anteilsschein in bar zu übernehmen, teilte Castlelake am Montag mit. Der Easyjet-Verwaltungsrat hatte zuvor bereits Offerten über 560 Pence und 600 Pence zurückgewiesen. Das jüngste Angebot entspreche einem Aufschlag von 59 Prozent zum Schlusskurs von 394,20 Pence vom 28. Mai, so der Investor. Es beinhalte zudem ein zum Teil auf Aktien basierendes alternatives Angebot, mit der Anteilseigner an Easyjet beteiligt bleiben könnten. Die Easyjet-Aktie notierte kurz nach Handelsbeginn am Montag zuletzt 1,8 Prozent fester.

Castlelake hat nun bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Übernahmeangebot zu unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen./err/lew/stk