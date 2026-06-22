EQS-Adhoc: Aumann erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf 17,80 € je Aktie

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Aumann erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf 17,80 € je Aktie

22.06.2026 / 13:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Aumann erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf 17,80 € je Aktie

Beelen, 22. Juni 2026

Vorstand und Aufsichtsrat der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) haben heute gemäß Ziffer 5.1 der Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebot („Aktienrückkauf“) eine Erhöhung des Angebotspreises auf 17,80 € je Aktie beschlossen. Alle weiteren Bedingungen des Aktienrückkaufs bleiben unverändert.

Am 05. Juni 2026 beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat einen Aktienrückkauf von insgesamt bis zu 1.291.704 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Aumann AG zum Preis von 16,50 € je Aktie. Die Konditionen wurden auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.aumann.com/investor-relations/aktienrueckkauf sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Mit der Erhöhung des Erwerbspreises soll das Aktienrückkaufangebot auch nach der deutlichen Aktienkursentwicklung seit Angebotsveröffentlichung für alle Aktionäre attraktiv gehalten werden. Gleichwohl verfügt das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel für weiteres Wachstum und Unternehmenszukäufe.

Mitteilende Person: Jan-Henrik Pollitt, CFO

Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com

Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)

Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr.-Ing. Saskia Wessel

Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399

Ende der Insiderinformation

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Telefon:+49 (0) 2586 888-7800
Fax:+49 (0) 2586 888-7805
E-Mail:info@aumann.com
Internet:www.aumann.com
ISIN:DE000A2DAM03
WKN:A2DAM0
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2351034
Ende der MitteilungEQS News-Service

2351034 22.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aumann

Das könnte dich auch interessieren

Speicherchip-Hersteller
SK Hynix überholt Samsung als wertvollster Börsenwert Südkoreasheute, 06:47 Uhr · Reuters
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen