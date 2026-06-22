EQS-Adhoc: Deutsche Konsum Real Estate AG: Daniel Löhken wird Vorstandsvorsitzender und CEO und Dr. Kai Gregor Klinger neuer Aufsichtsratsvorsitzender

EQS-Ad-hoc: Deutsche Konsum Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat/Personalentscheidungen / Vorstand

Deutsche Konsum Real Estate AG: Daniel Löhken wird Vorstandsvorsitzender und CEO und Dr. Kai Gregor Klinger neuer Aufsichtsratsvorsitzender



22.06.2026 / 20:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Potsdam, Deutschland, 22. Juni 2026

– Der Aufsichtsrat der Deutschen Konsum Real Estate AG (die „

Gesellschaft

“) (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) bestellt Herrn Daniel Löhken, bislang Vorsitzender des Aufsichtsrats, mit Wirkung ab dem 1. Juli 2026 zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden sowie zum CEO für einen Zeitraum von drei Jahren. Die Bestellung erfolgt im Zuge einer strukturierten Nachbesetzung; Kyrill Turchaninov wird planmäßig zum 31. Juli 2026 aus dem Vorstand ausscheiden. Herr Löhken wird sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 30. Juni 2026 niederlegen. Zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats ab dem 1. Juli 2026 wird der Aufsichtsrat sein Mitglied, Herrn Dr. Kai Gregor Klinger, wählen. Herr Sebastian Wasser bleibt stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Kontakt:

Deutsche Konsum Real Estate AG

Herr Kyrill Turchaninov

Finanzvorstand

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Tel. 0331 / 74 00 76 - 517

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: kt@deutsche-konsum.de

Ende der Insiderinformation

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum Real Estate AG Marlene-Dietrich-Allee 12b 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076517 Fax: +49 (0)331 740076599 E-Mail: kt@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart EQS News ID: 2351378

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351378 22.06.2026 CET/CEST