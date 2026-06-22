EQS-Adhoc: Deutsche Konsum Real Estate AG: Daniel Löhken wird Vorstandsvorsitzender und CEO und Dr. Kai Gregor Klinger neuer Aufsichtsratsvorsitzender

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Deutsche Konsum Real Estate AG: Daniel Löhken wird Vorstandsvorsitzender und CEO und Dr. Kai Gregor Klinger neuer Aufsichtsratsvorsitzender

22.06.2026 / 20:32 CET/CEST
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Potsdam, Deutschland, 22. Juni 2026

– Der Aufsichtsrat der Deutschen Konsum Real Estate AG (die „

Gesellschaft

“) (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) bestellt Herrn Daniel Löhken, bislang Vorsitzender des Aufsichtsrats, mit Wirkung ab dem 1. Juli 2026 zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden sowie zum CEO für einen Zeitraum von drei Jahren. Die Bestellung erfolgt im Zuge einer strukturierten Nachbesetzung; Kyrill Turchaninov wird planmäßig zum 31. Juli 2026 aus dem Vorstand ausscheiden. Herr Löhken wird sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 30. Juni 2026 niederlegen. Zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats ab dem 1. Juli 2026 wird der Aufsichtsrat sein Mitglied, Herrn Dr. Kai Gregor Klinger, wählen. Herr Sebastian Wasser bleibt stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Kontakt:

Deutsche Konsum Real Estate AG

Herr Kyrill Turchaninov

Finanzvorstand

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Tel. 0331 / 74 00 76 - 517

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: kt@deutsche-konsum.de

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Konsum Real Estate AG
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Deutschland
Telefon:+49 (0)331 740076517
Fax:+49 (0)331 740076599
E-Mail:kt@deutsche-konsum.de
Internet:www.deutsche-konsum.de
ISIN:DE000A14KRD3
WKN:A14KRD
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart
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