EQS-AFR: The Social Chain AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: The Social Chain AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
The Social Chain AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.06.2026 / 11:29 CET/CEST
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Hiermit gibt die The Social Chain AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort:
https://thesocialchain.ag/investor-relations/finanzpublikationen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Social Chain AG
|c/o GÖRG Insolvenzverwaltung Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Kantstraße 164
|10623 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.thesocialchain.ag/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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