EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.06.2026 / 12:01 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

22. Juni 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 17. Juni 2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 wurden insgesamt 566.363 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 17.06.2026 23.179 52,4592 1.215.951,80 Xetra 17.06.2026 21.330 52,4492 1.118.741,44 CBOE Europe (CEUX) 17.06.2026 6.506 52,4289 341.102,42 Turquoise Europe (TQEX) 17.06.2026 2.886 52,3692 151.137,51 Aquis Europe (AQEU) 18.06.2026 147.038 51,9664 7.641.035,52 Xetra 18.06.2026 112.266 51,9747 5.834.991,67 CBOE Europe (CEUX) 18.06.2026 21.915 51,9980 1.139.536,17 Turquoise Europe (TQEX) 18.06.2026 16.168 52,0165 841.002,77 Aquis Europe (AQEU) 19.06.2026 101.010 51,6583 5.218.004,88 Xetra 19.06.2026 80.075 51,6692 4.137.411,19 CBOE Europe (CEUX) 19.06.2026 21.464 51,6609 1.108.849,56 Turquoise Europe (TQEX) 19.06.2026 12.526 51,6866 647.426,35 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 566.363

51,9017 29.395.191,28



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

2. April 2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.929.482 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn Deutschland Internet: www.group.dhl.com

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