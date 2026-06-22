EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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Thema: Infrastruktur
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.06.2026 / 19:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 (2) and (3) of Delegated Regulation (EU)No 2016/1052

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland
ISIN: DE0005557508
Bonn, 22. Juni 2026
Erwerb eigener Aktien – 11. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Juni bis einschließlich 19. Juni 2026 wurden insgesamt 1.651.635 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 2. April 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
 
Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€)
15.06.2026 321.595 28,0364 9.016.366
16.06.2026 324.161 27,8145 9.016.376
17.06.2026 333.261 27,0550 9.016.376
18.06.2026 334.014 26,9940 9.016.374
19.06.2026 338.604 26,6281 9.016.381
Gesamt 1.651.635 27,2953 45.081.874

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: 
https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654.
Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 2. April 2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 16.928.839 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.
 

 

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.telekom.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351396  22.06.2026 CET/CEST

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