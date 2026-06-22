EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.06.2026 / 08:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Im Zeitraum vom 15.Juni 2026 bis einschließlich 19.Juni 2026 wurden insgesamt 78.850 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
15.06.20261.000190,9197190.919,70XETR
16.06.202612.500184,54902.306.862,50XETR
17.06.202612.577187,13672.353.618,28XETR
18.06.202627.773185,28985.146.053,62XETR
19.06.202625.000185,85214.646.302,59XETR
Gesamt78.850185,716614.643.756,59 

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
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2350408 22.06.2026 CET/CEST

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