EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.06.2026 / 08:28 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 15.Juni 2026 bis einschließlich 19.Juni 2026 wurden insgesamt 78.850 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 15.06.2026 1.000 190,9197 190.919,70 XETR 16.06.2026 12.500 184,5490 2.306.862,50 XETR 17.06.2026 12.577 187,1367 2.353.618,28 XETR 18.06.2026 27.773 185,2898 5.146.053,62 XETR 19.06.2026 25.000 185,8521 4.646.302,59 XETR Gesamt 78.850 185,7166 14.643.756,59

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com

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