EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.06.2026 / 18:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 19.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. Juni 2026 bis einschließlich 19. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 5.000 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
15.06.202690,00%82,6800744AQEU
15.06.20263150,00%82,910726.117CEUX
15.06.2026450,00%82,73113.723TQEX
15.06.20266310,00%82,989652.366XETA
16.06.2026550,00%82,48004.536AQEU
16.06.20263620,00%82,411029.833CEUX
16.06.202610,00%82,380082TQEX
16.06.20265820,00%82,411647.964XETA
17.06.20263300,00%83,345227.504CEUX
17.06.2026530,00%83,45894.423TQEX
17.06.20266170,00%83,408751.463XETA
18.06.20263370,00%84,170728.366CEUX
18.06.2026690,00%85,26125.883TQEX
18.06.20265940,00%84,198450.014XETA
19.06.20262950,00%85,996625.369CEUX
19.06.2026200,00%86,01901.720TQEX
19.06.20266850,00%85,973558.892XETA
Gesamt5.0000,00%83,7999419.000 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 19. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.532.509Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 22. Juni 2026

Symrise AG

Der Vorstand

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2351346 22.06.2026 CET/CEST

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