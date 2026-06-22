EQS-DD: LANXESS Aktiengesellschaft: Dr. Hubert Fink, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.06.2026 / 10:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Hubert
|Nachname(n):
|Fink
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|LANXESS Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900PTLRE72EMYIJ77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005470405
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|16,12 EUR
|6.093,36 EUR
|16,13 EUR
|20.727,05 EUR
|16,14 EUR
|17.754,00 EUR
|16,15 EUR
|16.392,25 EUR
|16,16 EUR
|20.183,84 EUR
|16,17 EUR
|23.349,48 EUR
|16,18 EUR
|8.122,36 EUR
|16,19 EUR
|3.351,33 EUR
|16,20 EUR
|21.497,40 EUR
|16,21 EUR
|3.387,89 EUR
|16,22 EUR
|9.715,78 EUR
|16,23 EUR
|11.117,55 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|16,1692 EUR
|161.692,2900 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LANXESS Aktiengesellschaft
|Kennedyplatz 1
|50569 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.lanxess.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105664 22.06.2026 CET/CEST