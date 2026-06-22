EQS-DD: Meta Wolf AG: Jens Rübbert, Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: KI
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.06.2026 / 03:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jens
Nachname(n):Rübbert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Meta Wolf AG

b) LEI

391200XVGFRTWOC6XX47 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A254203

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,74 EUR457,58 EUR
2,76 EUR1.037,76 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,75 EUR1.495,34 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Meta Wolf AG
Bahnhofstraße 15
99448 Kranichfeld
Deutschland
Internet:https://metawolf.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105662 22.06.2026 CET/CEST

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