EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: Rüstung
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.06.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ATP Holding GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Armin Theodor
Nachname(n): Papperger
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Rheinmetall AG

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.165 EUR 4.660 EUR
1.165 EUR 151.450 EUR
1.165 EUR 1.165 EUR
1.165 EUR 48.930 EUR
1.165 EUR 1.165 EUR
1.165 EUR 20.970 EUR
1.165 EUR 34.950 EUR
1.165 EUR 15.145 EUR
1.165 EUR 440.370 EUR
1.165 EUR 90.870 EUR
1.164,8 EUR 37.273,6 EUR
1.164,8 EUR 13.977,6 EUR
1.164,8 EUR 3.494,4 EUR
1.165 EUR 4.660 EUR
1.164,8 EUR 4.659,2 EUR
1.164,8 EUR 9.318,4 EUR
1.164,8 EUR 9.318,4 EUR
1.164,8 EUR 9.318,4 EUR
1.164,8 EUR 9.318,4 EUR
1.165 EUR 1.165 EUR
1.164,8 EUR 5.824 EUR
1.164 EUR 12.804 EUR
1.164 EUR 175.764 EUR
1.163,8 EUR 32.586,4 EUR
1.163,6 EUR 1.163,6 EUR
1.164 EUR 3.492 EUR
1.163,8 EUR 6.982,8 EUR
1.164 EUR 6.984 EUR
1.163,8 EUR 6.982,8 EUR
1.163,6 EUR 12.799,6 EUR
1.163,6 EUR 100.069,6 EUR
1.163,6 EUR 20.944,8 EUR
1.163,6 EUR 478.239,6 EUR
1.163,6 EUR 26.762,8 EUR
1.163,6 EUR 6.981,6 EUR
1.163,6 EUR 89.597,2 EUR
1.163,4 EUR 65.150,4 EUR
1.163,6 EUR 3.490,8 EUR
1.163,6 EUR 13.963,2 EUR
1.162,4 EUR 22.085,6 EUR
1.160,8 EUR 224.034,4 EUR
1.160,8 EUR 61.522,4 EUR
1.160,6 EUR 22.051,4 EUR
1.160,8 EUR 6.964,8 EUR
1.160,8 EUR 8.125,6 EUR
1.159 EUR 4.636 EUR
1.159 EUR 1.159 EUR
1.159 EUR 10.431 EUR
1.159 EUR 15.067 EUR
1.159 EUR 5.795 EUR
1.159 EUR 13.908 EUR
1.159 EUR 4.636 EUR
1.159 EUR 96.197 EUR
1.159 EUR 2.318 EUR
1.159 EUR 264.252 EUR
1.159 EUR 9.272 EUR
1.159 EUR 49.837 EUR
1.159 EUR 38.247 EUR
1.159 EUR 25.498 EUR
1.159 EUR 6.954 EUR
1.159 EUR 2.318 EUR
1.159 EUR 5.795 EUR
1.158,8 EUR 470.472,8 EUR
1.158,8 EUR 22.017,2 EUR
1.158,8 EUR 11.588 EUR
1.158,8 EUR 144.850 EUR
1.158,8 EUR 31.287,6 EUR
1.158,8 EUR 3.476,4 EUR
1.158,8 EUR 17.382 EUR
1.158,6 EUR 11.586 EUR
1.158,4 EUR 27.801,6 EUR
1.158,8 EUR 5.794 EUR
1.158,8 EUR 11.588 EUR
1.158,8 EUR 15.064,4 EUR
1.158,8 EUR 5.794 EUR
1.158,8 EUR 6.952,8 EUR
1.158,8 EUR 37.081,6 EUR
1.158,8 EUR 3.476,4 EUR
1.158,2 EUR 22.005,8 EUR
1.158 EUR 2.316 EUR
1.158,2 EUR 3.474,6 EUR
1.158,2 EUR 6.949,2 EUR
1.155,8 EUR 77.438,6 EUR
1.155,8 EUR 197.641,8 EUR
1.155,8 EUR 21.960,2 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.161,4554 EUR 4.041.864,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.rheinmetall.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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