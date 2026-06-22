EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.06.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|ATP Holding GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Armin Theodor
|Nachname(n):
|Papperger
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Rheinmetall AG
b) LEI
|5299001OU9CSE29O6S05
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007030009
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.165 EUR
|4.660 EUR
|1.165 EUR
|151.450 EUR
|1.165 EUR
|1.165 EUR
|1.165 EUR
|48.930 EUR
|1.165 EUR
|1.165 EUR
|1.165 EUR
|20.970 EUR
|1.165 EUR
|34.950 EUR
|1.165 EUR
|15.145 EUR
|1.165 EUR
|440.370 EUR
|1.165 EUR
|90.870 EUR
|1.164,8 EUR
|37.273,6 EUR
|1.164,8 EUR
|13.977,6 EUR
|1.164,8 EUR
|3.494,4 EUR
|1.165 EUR
|4.660 EUR
|1.164,8 EUR
|4.659,2 EUR
|1.164,8 EUR
|9.318,4 EUR
|1.164,8 EUR
|9.318,4 EUR
|1.164,8 EUR
|9.318,4 EUR
|1.164,8 EUR
|9.318,4 EUR
|1.165 EUR
|1.165 EUR
|1.164,8 EUR
|5.824 EUR
|1.164 EUR
|12.804 EUR
|1.164 EUR
|175.764 EUR
|1.163,8 EUR
|32.586,4 EUR
|1.163,6 EUR
|1.163,6 EUR
|1.164 EUR
|3.492 EUR
|1.163,8 EUR
|6.982,8 EUR
|1.164 EUR
|6.984 EUR
|1.163,8 EUR
|6.982,8 EUR
|1.163,6 EUR
|12.799,6 EUR
|1.163,6 EUR
|100.069,6 EUR
|1.163,6 EUR
|20.944,8 EUR
|1.163,6 EUR
|478.239,6 EUR
|1.163,6 EUR
|26.762,8 EUR
|1.163,6 EUR
|6.981,6 EUR
|1.163,6 EUR
|89.597,2 EUR
|1.163,4 EUR
|65.150,4 EUR
|1.163,6 EUR
|3.490,8 EUR
|1.163,6 EUR
|13.963,2 EUR
|1.162,4 EUR
|22.085,6 EUR
|1.160,8 EUR
|224.034,4 EUR
|1.160,8 EUR
|61.522,4 EUR
|1.160,6 EUR
|22.051,4 EUR
|1.160,8 EUR
|6.964,8 EUR
|1.160,8 EUR
|8.125,6 EUR
|1.159 EUR
|4.636 EUR
|1.159 EUR
|1.159 EUR
|1.159 EUR
|10.431 EUR
|1.159 EUR
|15.067 EUR
|1.159 EUR
|5.795 EUR
|1.159 EUR
|13.908 EUR
|1.159 EUR
|4.636 EUR
|1.159 EUR
|96.197 EUR
|1.159 EUR
|2.318 EUR
|1.159 EUR
|264.252 EUR
|1.159 EUR
|9.272 EUR
|1.159 EUR
|49.837 EUR
|1.159 EUR
|38.247 EUR
|1.159 EUR
|25.498 EUR
|1.159 EUR
|6.954 EUR
|1.159 EUR
|2.318 EUR
|1.159 EUR
|5.795 EUR
|1.158,8 EUR
|470.472,8 EUR
|1.158,8 EUR
|22.017,2 EUR
|1.158,8 EUR
|11.588 EUR
|1.158,8 EUR
|144.850 EUR
|1.158,8 EUR
|31.287,6 EUR
|1.158,8 EUR
|3.476,4 EUR
|1.158,8 EUR
|17.382 EUR
|1.158,6 EUR
|11.586 EUR
|1.158,4 EUR
|27.801,6 EUR
|1.158,8 EUR
|5.794 EUR
|1.158,8 EUR
|11.588 EUR
|1.158,8 EUR
|15.064,4 EUR
|1.158,8 EUR
|5.794 EUR
|1.158,8 EUR
|6.952,8 EUR
|1.158,8 EUR
|37.081,6 EUR
|1.158,8 EUR
|3.476,4 EUR
|1.158,2 EUR
|22.005,8 EUR
|1.158 EUR
|2.316 EUR
|1.158,2 EUR
|3.474,6 EUR
|1.158,2 EUR
|6.949,2 EUR
|1.155,8 EUR
|77.438,6 EUR
|1.155,8 EUR
|197.641,8 EUR
|1.155,8 EUR
|21.960,2 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.161,4554 EUR
|4.041.864,8000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rheinmetall AG
|Rheinmetall Platz 1
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.rheinmetall.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105680 22.06.2026 CET/CEST
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