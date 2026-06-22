EQS-DD: SBF AG: Robert Stöcklinger, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.06.2026 / 17:44 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Robert Nachname(n): Stöcklinger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SBF AG

b) LEI

391200JQA0PJDPUPXU64

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2AAE22

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,40 EUR 6.800,00 EUR 3,39 EUR 3.390,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,3967 EUR 10.190,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.06.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse München MIC: XMUN

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SBF AG Zaucheweg 4 04316 Leipzig Deutschland Internet: www.sbf-ag.com

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