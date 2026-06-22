EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.06.2026 / 15:59 CET/CEST
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Verve Group Media SE: Bodhivas GmbH, Kauf
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name: Verve Group Media SE
b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: SE0018538068
b) Art des Geschäfts: Kauf
c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte
|19.06.2026
|Währung
|Preis je Aktie
|Anzahl Aktien
|Volumen
|Xetra (XETR)
|EUR
|1,491
|35.000
|52.178,99
|22.06.2026
|Währung
|Preis je Aktie
|Anzahl Aktien
|Volumen
|Xetra (XETR)
|EUR
|1,507
|38.283
|57.724,50
|Nasdaq First North (XSTO)
|SEK
|16,50
|15.000
|247.500,00
|Aggregiert
|Währung
|Preis je Aktie
|Anzahl Aktien
|Volumen
|Xetra (XETR)
|EUR
|1,499
|73.283
|109.903,49
|Nasdaq First North (XSTO)
|SEK
|16,50
|15.000
|247.500,00
e) Datum des Geschäfts
19.06.2026; UTC+1
22.06.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA / Nasdaq First North
MIC: XETR / XSTO
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group SE
|Humlegårdsgatan 19 A,
|11446 Stockholm
|Schweden
|Internet:
|www.verve.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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