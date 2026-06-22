EQS-DD: Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Verve Group Media SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.06.2026 / 15:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Verve Group Media SE: Bodhivas GmbH, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Vorname: Remco

Nachname(n): Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name: Verve Group Media SE

b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: SE0018538068

b) Art des Geschäfts: Kauf

c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte

19.06.2026WährungPreis je AktieAnzahl AktienVolumen
Xetra (XETR)EUR1,49135.00052.178,99
     
22.06.2026WährungPreis je AktieAnzahl AktienVolumen
Xetra (XETR)EUR1,50738.28357.724,50
Nasdaq First North (XSTO)SEK16,5015.000247.500,00
     
AggregiertWährungPreis je AktieAnzahl AktienVolumen
Xetra (XETR)EUR1,49973.283109.903,49
Nasdaq First North (XSTO)SEK16,5015.000247.500,00

e) Datum des Geschäfts

19.06.2026; UTC+1

22.06.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA / Nasdaq First North

MIC: XETR / XSTO

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Verve Group SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Schweden
Internet:www.verve.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105672 22.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Verve Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen