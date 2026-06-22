EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.06.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Anders Holch
Nachname(n): Povlsen
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,45 EUR 855,75 EUR
24,44 EUR 2.541,76 EUR
24,43 EUR 4.763,85 EUR
24,45 EUR 2.567,25 EUR
24,48 EUR 9.792,00 EUR
24,49 EUR 2.571,45 EUR
24,49 EUR 2.571,45 EUR
24,49 EUR 2.571,45 EUR
24,49 EUR 293,88 EUR
24,49 EUR 2.571,45 EUR
24,5 EUR 9.555,00 EUR
24,5 EUR 2.572,50 EUR
24,53 EUR 5.151,30 EUR
24,54 EUR 4.908,00 EUR
24,54 EUR 539,88 EUR
24,54 EUR 638,04 EUR
24,51 EUR 4.951,02 EUR
24,49 EUR 5.240,86 EUR
24,48 EUR 20.587,68 EUR
24,47 EUR 5.212,11 EUR
24,46 EUR 3.522,24 EUR
24,41 EUR 7.396,23 EUR
24,41 EUR 3.466,22 EUR
24,4 EUR 1.195,60 EUR
24,4 EUR 951,60 EUR
24,39 EUR 4.073,13 EUR
24,4 EUR 3.806,40 EUR
24,4 EUR 1.122,40 EUR
24,4 EUR 6.807,60 EUR
24,4 EUR 2.928,00 EUR
24,39 EUR 999,99 EUR
24,41 EUR 561,43 EUR
24,42 EUR 4.884,00 EUR
24,42 EUR 4.224,66 EUR
24,42 EUR 1.221,00 EUR
24,39 EUR 10.853,55 EUR
24,38 EUR 2.608,66 EUR
24,39 EUR 10.853,55 EUR
24,38 EUR 2.145,44 EUR
24,38 EUR 7.484,66 EUR
24,36 EUR 5.286,12 EUR
24,36 EUR 2.533,44 EUR
24,35 EUR 3.725,55 EUR
24,34 EUR 4.673,28 EUR
24,32 EUR 2.140,16 EUR
24,32 EUR 1.726,72 EUR
24,32 EUR 2.213,12 EUR
24,32 EUR 8.390,40 EUR
24,31 EUR 2.892,89 EUR
24,29 EUR 2.137,52 EUR
24,29 EUR 1.044,47 EUR
24,28 EUR 3.107,84 EUR
24,27 EUR 3.106,56 EUR
24,27 EUR 6.091,77 EUR
24,27 EUR 1.019,34 EUR
24,27 EUR 4.368,60 EUR
24,28 EUR 7.186,88 EUR
24,27 EUR 2.135,76 EUR
24,32 EUR 1.118,72 EUR
24,32 EUR 6.080,00 EUR
24,32 EUR 1.167,36 EUR
24,32 EUR 6.858,24 EUR
24,32 EUR 2.334,72 EUR
24,3 EUR 5.783,40 EUR
24,29 EUR 2.137,52 EUR
24,27 EUR 4.053,09 EUR
24,27 EUR 8.324,61 EUR
24,26 EUR 24,26 EUR
24,26 EUR 2.110,62 EUR
24,3 EUR 5.175,90 EUR
24,33 EUR 875,88 EUR
24,3 EUR 7.144,20 EUR
24,29 EUR 2.137,52 EUR
24,3 EUR 2.721,60 EUR
24,3 EUR 1.701,00 EUR
24,3 EUR 3.790,80 EUR
24,31 EUR 8.848,84 EUR
24,31 EUR 194,48 EUR
24,3 EUR 2.284,20 EUR
24,32 EUR 12.816,64 EUR
24,38 EUR 8.508,62 EUR
24,38 EUR 2.559,90 EUR
24,38 EUR 2.559,90 EUR
24,37 EUR 8.432,02 EUR
24,42 EUR 10.866,90 EUR
24,41 EUR 2.148,08 EUR
24,4 EUR 3.806,40 EUR
24,42 EUR 3.858,36 EUR
24,42 EUR 4.029,30 EUR
24,42 EUR 1.855,92 EUR
24,42 EUR 9.010,98 EUR
24,41 EUR 244,10 EUR
24,41 EUR 1.903,98 EUR
24,4 EUR 2.342,40 EUR
24,41 EUR 9.202,57 EUR
24,4 EUR 2.171,60 EUR
24,38 EUR 2.949,98 EUR
24,37 EUR 5.873,17 EUR
24,38 EUR 7.704,08 EUR
24,38 EUR 1.852,88 EUR
24,4 EUR 5.294,80 EUR
24,4 EUR 2.464,40 EUR
24,41 EUR 5.126,10 EUR
24,41 EUR 2.538,64 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 5.221,60 EUR
24,4 EUR 13.761,60 EUR
24,4 EUR 5.929,20 EUR
24,4 EUR 7.832,40 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 7.490,80 EUR
24,4 EUR 9.930,80 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 5.221,60 EUR
24,4 EUR 1.586,00 EUR
24,4 EUR 683,20 EUR
24,4 EUR 902,80 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 5.221,60 EUR
24,4 EUR 1.586,00 EUR
24,4 EUR 683,20 EUR
24,4 EUR 3.904,00 EUR
24,4 EUR 1.586,00 EUR
24,4 EUR 317,20 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 5.587,60 EUR
24,4 EUR 10.516,40 EUR
24,4 EUR 16.104,00 EUR
24,4 EUR 8.808,40 EUR
24,4 EUR 8.613,20 EUR
24,4 EUR 6.148,80 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 1.342,00 EUR
24,4 EUR 16.079,60 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 7.490,80 EUR
24,4 EUR 9.930,80 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 7.490,80 EUR
24,4 EUR 9.930,80 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 5.221,60 EUR
24,4 EUR 5.221,60 EUR
24,4 EUR 12.175,60 EUR
24,4 EUR 3.660,00 EUR
24,4 EUR 1.586,00 EUR
24,4 EUR 2.074,00 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 7.490,80 EUR
24,4 EUR 9.930,80 EUR
24,4 EUR 16.738,40 EUR
24,37 EUR 5.361,40 EUR
24,36 EUR 5.213,04 EUR
24,34 EUR 4.283,84 EUR
24,34 EUR 7.131,62 EUR
24,36 EUR 9.256,80 EUR
24,36 EUR 803,88 EUR
24,36 EUR 8.915,76 EUR
24,37 EUR 6.092,50 EUR
24,35 EUR 2.142,80 EUR
24,34 EUR 4.137,80 EUR
24,35 EUR 3.019,40 EUR
24,38 EUR 5.607,40 EUR
24,38 EUR 4.242,12 EUR
24,36 EUR 2.436,00 EUR
24,35 EUR 2.848,95 EUR
24,29 EUR 2.137,52 EUR
24,28 EUR 3.957,64 EUR
24,31 EUR 5.323,89 EUR
24,3 EUR 4.033,80 EUR
24,29 EUR 3.910,69 EUR
24,28 EUR 2.136,64 EUR
24,27 EUR 2.766,78 EUR
24,29 EUR 6.898,36 EUR
24,29 EUR 3.400,60 EUR
24,29 EUR 315,77 EUR
24,27 EUR 8.640,12 EUR
24,27 EUR 2.160,03 EUR
24,26 EUR 5.046,08 EUR
24,26 EUR 921,88 EUR
24,26 EUR 2.256,18 EUR
24,24 EUR 799,92 EUR
24,24 EUR 2.254,32 EUR
24,21 EUR 15.373,35 EUR
24,2 EUR 4.598,00 EUR
24,21 EUR 508,41 EUR
24,22 EUR 3.633,00 EUR
24,22 EUR 2.107,14 EUR
24,22 EUR 3.390,80 EUR
24,26 EUR 3.614,74 EUR
24,24 EUR 11.877,60 EUR
24,22 EUR 10.777,90 EUR
24,2 EUR 5.227,20 EUR
24,15 EUR 6.085,80 EUR
24,15 EUR 4.926,60 EUR
24,14 EUR 1.665,66 EUR
24,11 EUR 1.639,48 EUR
24,35 EUR 316,55 EUR
24,35 EUR 3.311,60 EUR
24,35 EUR 1.680,15 EUR
24,35 EUR 949,65 EUR
24,35 EUR 3.774,25 EUR
24,37 EUR 389,92 EUR
24,37 EUR 3.606,76 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 12.346,40 EUR
24,4 EUR 11.394,80 EUR
24,4 EUR 8.637,60 EUR
24,4 EUR 16.274,80 EUR
24,4 EUR 1.146,80 EUR
24,4 EUR 11.370,40 EUR
24,4 EUR 12.663,60 EUR
24,4 EUR 4.758,00 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 7.490,80 EUR
24,4 EUR 1.781,20 EUR
24,4 EUR 3.904,00 EUR
24,4 EUR 13.517,60 EUR
24,39 EUR 2.414,61 EUR
24,4 EUR 6.124,40 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 7.490,80 EUR
24,4 EUR 9.930,80 EUR
24,4 EUR 5.221,60 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 2.269,20 EUR
24,4 EUR 11.492,40 EUR
24,4 EUR 7.490,80 EUR
24,4 EUR 17.421,60 EUR
24,4 EUR 12.175,60 EUR
24,4 EUR 12.736,80 EUR
24,4 EUR 4.684,80 EUR
24,4 EUR 8.906,00 EUR
24,4 EUR 16.006,40 EUR
24,4 EUR 1.415,20 EUR
24,4 EUR 14.932,80 EUR
24,46 EUR 6.115,00 EUR
24,44 EUR 3.250,52 EUR
24,46 EUR 635,96 EUR
24,47 EUR 4.233,31 EUR
24,45 EUR 3.887,55 EUR
24,46 EUR 5.063,22 EUR
24,44 EUR 5.376,80 EUR
24,42 EUR 4.053,72 EUR
24,42 EUR 1.196,58 EUR
24,42 EUR 1.245,42 EUR
24,44 EUR 3.250,52 EUR
24,44 EUR 5.181,28 EUR
24,41 EUR 1.757,52 EUR
24,4 EUR 6.466,00 EUR
24,41 EUR 5.126,10 EUR
24,39 EUR 6.243,84 EUR
24,4 EUR 3.001,20 EUR
24,44 EUR 7.551,96 EUR
24,43 EUR 10.407,18 EUR
24,43 EUR 464,17 EUR
24,42 EUR 4.981,68 EUR
24,42 EUR 2.393,16 EUR
24,41 EUR 5.589,89 EUR
24,39 EUR 5.731,65 EUR
24,42 EUR 3.003,66 EUR
24,43 EUR 1.685,67 EUR
24,43 EUR 3.444,63 EUR
24,43 EUR 1.001,63 EUR
24,43 EUR 439,74 EUR
24,44 EUR 4.399,20 EUR
24,45 EUR 2.127,15 EUR
24,45 EUR 171,15 EUR
24,45 EUR 2.469,45 EUR
24,45 EUR 1.418,10 EUR
24,44 EUR 3.006,12 EUR
24,45 EUR 806,85 EUR
24,45 EUR 782,40 EUR
24,45 EUR 3.007,35 EUR
24,45 EUR 3.007,35 EUR
24,45 EUR 1.760,40 EUR
24,45 EUR 3.007,35 EUR
24,46 EUR 366,90 EUR
24,46 EUR 2.421,54 EUR
24,46 EUR 3.008,58 EUR
24,47 EUR 4.331,19 EUR
24,44 EUR 3.103,88 EUR
24,48 EUR 4.284,00 EUR
24,48 EUR 5.679,36 EUR
24,47 EUR 3.719,44 EUR
24,46 EUR 3.938,06 EUR
24,47 EUR 8.148,51 EUR
24,45 EUR 3.007,35 EUR
24,49 EUR 342,86 EUR
24,49 EUR 2.130,63 EUR
24,49 EUR 4.359,22 EUR
24,5 EUR 16.758,00 EUR
24,49 EUR 3.085,74 EUR
24,49 EUR 9.575,59 EUR
24,56 EUR 1.006,96 EUR
24,56 EUR 1.694,64 EUR
24,56 EUR 736,80 EUR
24,56 EUR 7.490,80 EUR
24,59 EUR 3.024,57 EUR
24,63 EUR 6.674,73 EUR
24,62 EUR 4.283,88 EUR
24,64 EUR 4.188,80 EUR
24,66 EUR 4.438,80 EUR
24,64 EUR 4.804,80 EUR
24,68 EUR 5.528,32 EUR
24,66 EUR 10.357,20 EUR
24,68 EUR 1.258,68 EUR
24,68 EUR 5.306,20 EUR
24,68 EUR 3.134,36 EUR
24,68 EUR 1.308,04 EUR
24,68 EUR 542,96 EUR
24,68 EUR 1.851,00 EUR
24,69 EUR 9.876,00 EUR
24,69 EUR 469,11 EUR
24,7 EUR 17.462,90 EUR
24,75 EUR 5.915,25 EUR
24,78 EUR 5.203,80 EUR
24,75 EUR 3.044,25 EUR
24,76 EUR 4.456,80 EUR
24,76 EUR 5.100,56 EUR
24,72 EUR 5.265,36 EUR
24,79 EUR 3.049,17 EUR
24,77 EUR 4.607,22 EUR
24,76 EUR 9.136,44 EUR
24,76 EUR 6.115,72 EUR
24,75 EUR 4.653,00 EUR
24,71 EUR 2.174,48 EUR
24,69 EUR 2.567,76 EUR
24,69 EUR 3.036,87 EUR
24,68 EUR 1.974,40 EUR
24,68 EUR 1.283,36 EUR
24,68 EUR 3.035,64 EUR
24,69 EUR 2.271,48 EUR
24,66 EUR 4.216,86 EUR
24,68 EUR 1.036,56 EUR
24,68 EUR 1.999,08 EUR
24,68 EUR 1.431,44 EUR
24,69 EUR 3.036,87 EUR
24,69 EUR 493,80 EUR
24,69 EUR 3.036,87 EUR
24,68 EUR 3.035,64 EUR
24,68 EUR 3.035,64 EUR
24,64 EUR 4.632,32 EUR
24,58 EUR 1.007,78 EUR
24,58 EUR 1.425,64 EUR
24,58 EUR 1.597,70 EUR
24,62 EUR 960,18 EUR
24,62 EUR 1.157,14 EUR
24,62 EUR 3.028,26 EUR
24,62 EUR 270,82 EUR
24,62 EUR 3.102,12 EUR
24,62 EUR 2.018,84 EUR
24,62 EUR 1.083,28 EUR
24,62 EUR 1.944,98 EUR
24,63 EUR 3.029,49 EUR
24,61 EUR 3.027,03 EUR
24,62 EUR 3.028,26 EUR
24,63 EUR 1.354,65 EUR
24,63 EUR 1.674,84 EUR
24,62 EUR 3.028,26 EUR
24,62 EUR 1.821,88 EUR
24,62 EUR 6.795,12 EUR
24,62 EUR 2.929,78 EUR
24,62 EUR 3.028,26 EUR
24,61 EUR 393,76 EUR
24,61 EUR 1.771,92 EUR
24,61 EUR 861,35 EUR
24,61 EUR 1.501,21 EUR
24,62 EUR 3.028,26 EUR
24,61 EUR 2.805,54 EUR
24,6 EUR 6.469,80 EUR
24,6 EUR 7.896,60 EUR
24,6 EUR 1.648,20 EUR
24,58 EUR 6.489,12 EUR
24,58 EUR 2.015,56 EUR
24,57 EUR 7.714,98 EUR
24,55 EUR 7.708,70 EUR
24,55 EUR 515,55 EUR
24,55 EUR 5.646,50 EUR
24,59 EUR 10.942,55 EUR
24,58 EUR 6.439,96 EUR
24,56 EUR 7.245,20 EUR
24,57 EUR 7.911,54 EUR
24,59 EUR 11.680,25 EUR
24,59 EUR 6.073,73 EUR
24,58 EUR 5.284,70 EUR
24,59 EUR 3.024,57 EUR
24,64 EUR 689,92 EUR
24,64 EUR 2.143,68 EUR
24,64 EUR 3.326,40 EUR
24,65 EUR 2.267,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,45 EUR 1.981.665,17 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
MIC: CEUX


22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

105628  22.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Zalando

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen