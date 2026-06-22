EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,67 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barreserven insgesamt 10,7 Milliarden US-Dollar betragen

EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,67 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barreserven insgesamt 10,7 Milliarden US-Dollar betragen



22.06.2026 / 21:50 CET/CEST

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Bitmine hält 4,7 % des gesamten Ethereum-Umlaufs von 120,7 Millionen ETH

Bitmine hat in nur 11 Monaten bereits 94 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt.

Bitmine verfügt über 4.718.677 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.733 US-Dollar pro ETH einem Wert von 8,2 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile an Eightco (NASDAQ: ORBS) im Wert von 104 Millionen US-Dollar. Eightco ist mittlerweile eine der weltweit einzigen börsennotierten Aktien, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 10,7 Milliarden US-Dollar, darunter 5,67 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 601 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen als langfristige Anlagen liegt, gab heute bekannt, dass sich der Gesamtwert der Bitmine-Kryptowährungen, der Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie der „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 10,7 Milliarden US-Dollar beläuft.

Mit Stand vom 21. Juni 2026, 15:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.672.956 ETH zu einem Kurs von 1.733 US-Dollar pro ETH zusammen (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 205 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 104 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 601 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,7 % des ETH-Gesamtangebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Die besten Jahre für Kryptowährungen liegen unserer Ansicht nach noch vor uns. Die Tokenisierung und die rasanten Fortschritte im Bereich der KI dürften zu einem exponentiellen Anstieg der Nachfrage nach Blockchain und dezentralen Kryptowährungen führen", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorstandsvorsitzender von Bitmine.

Am 10. Juni schloss Bitmine sein gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act") registriertes Angebot (das „Angebot") über 3.500.000 Aktien der 9,50 %-igen unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A (die „Vorzugsaktien der Serie A") zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 80,00 USD pro Aktie ab.

Das Unternehmen erzielte aus dem Angebot einen Nettoerlös von rund 273,8 Millionen US-Dollar nach Abzug der Emissionsrabatte und Provisionen sowie der geschätzten Emissionskosten des Unternehmens. Die Vorzugsaktien der Serie A werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt. Die Dividenden für BMNP sollen wöchentlich ausgezahlt werden, vorbehaltlich der Bestimmungen der geltenden Zertifikatsbedingungen.

Am 11. Juni 2026 wurde Bitmine in die Fortune 100 Crypto List (Link hier) aufgenommen. Fortune veröffentlichte dieses maßgebliche Ranking der einflussreichsten Unternehmen im Blockchain-Bereich und stützt sich dabei laut Fortune Magazine auf eine strenge Datenanalyse von Inca Digital sowie eine Umfrage unter führenden Krypto-Experten.

Am 11. Mai 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorsitzenden (Link hier) für Mai 2026.

„In der vergangenen Woche haben wir 52.203 ETH erworben. Wir werden auch im Laufe des Jahres 2026 weiterhin ein gleichmäßiges Tempo beim Aufbau beibehalten. Wir glauben, dass wir uns in der Anfangsphase eines „Krypto-Frühlings" befinden. Es wird erwartet, dass Bitmine irgendwann im Jahr 2026 die ‚5-Prozent-Marke' erreichen wird", erklärte Lee.

Bitmine hat kürzlich MAVAN (das Made in American VAlidator Network) eingeführt, eine Staking-Plattform auf institutionellem Niveau. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Kasse von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die nach einer erstklassigen Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestaked.

Zum 21. Juni 2026 belief sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 4.718.677 (8,2 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.733 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jedes andere Unternehmen weltweit. Im großen Maßstab (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked werden) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 268 Millionen US-Dollar (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,73 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 223 Millionen US-Dollar geschätzt. Und diese 4,7 Millionen ETH machen über 83 % der 5,67 Millionen ETH aus, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,73 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.

Bitmines Krypto-Bestände belegen den ersten Platz unter den Ethereum-Treasuries und den zweiten Platz im weltweiten Vergleich, direkt hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 846.842 BTC im Wert von 54 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 717 Millionen US-Dollar (4-Tage-Durchschnitt, Stand: 18. Juni 2026) und belegte damit Platz 219 in den USA, hinter Entegris Inc. (Platz 218) und vor Target Corp (Platz 220) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com, und Fundstrat-Research).

Die Geschäftsführung von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das „Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso wegweisend sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass der Vorstand die folgenden sieben wöchentlichen Bardividenden auf die im Umlauf befindlichen Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens beschlossen hat, die voraussichtlich an den unten aufgeführten jeweiligen Auszahlungsterminen an die zum Geschäftsschluss der in der folgenden Tabelle angegebenen jeweiligen Stichtage eingetragenen Inhaber der Vorzugsaktien der Serie A ausgezahlt werden:

Div # Stichtag Zahlungsdatum Betrag pro Aktie



der Vorzugsaktien der Serie A 5 Di, 7. Juli 2026 Fr., 17. Juli 2026 0,1847 USD 6 Di, 14. Juli 2026 Fr., 24. Juli 2026 0,1847 USD 7 Di, 21. Juli 2026 Fr., 31. Juli 2026 0,1847 USD 8 Di, 28. Juli 2026 Fr., 7. August 2026 0,1847 USD 9 Di, 4. August 2026 Fr., 14. August 2026 0,1847 USD 10 Di, 11. August 2026 Fr., 21. August 2026 0,1847 USD 11 Di, 18. August 2026 Fr., 28. August 2026 0,1847 USD

Die Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „erwartet", „prognostiziert", „prognostiziert", „beabsichtigt", „glaubt", „geht davon aus", „schätzt" und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) die Ziele des Unternehmens hinsichtlich des Erwerbs von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemy of 5 %" und der Erwartung, dass Bitmine dieses Ziel im Laufe des Jahres 2026 erreichen wird; (ii) die Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Kryptowährungsmarktes, einschließlich der Ansicht, dass die besten Jahre für Kryptowährungen noch vor uns liegen und dass die Tokenisierung sowie die rasanten Fortschritte im Bereich der KI voraussichtlich ein exponentielles Nachfragewachstum für Blockchain und dezentrale Kryptowährungen vorantreiben werden; (iii) die Überzeugung des Unternehmens, dass es sich in den frühen Phasen eines „Krypto-Frühlings" befindet; (iv) den Zeitplan für die Dividendenzahlung für die Vorzugsaktien der Serie A, einschließlich der Erwartung, dass wöchentliche Bardividenden in Höhe von 0,1847 US-Dollar pro Aktie zu den hierin festgelegten Terminen an die am jeweiligen Stichtag eingetragenen Aktionäre ausgezahlt werden; (v) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge in Höhe von ca. 268 Millionen US-Dollar (sofern die ETH von Bitmine vollständig durch MAVAN und seine Staking-Partner gestaked werden) sowie der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erlöse in Höhe von ca. 223 Millionen US-Dollar; (vi) die geplante Expansion von MAVAN, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen; (vii) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt „Crypto" für die Finanzdienstleistungen ebenso transformativ sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen das Bretton-Woods-System und der Goldstandard des US-Dollars beendet wurden; und (viii) das anhaltende Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Ethereum-Treasury-Aktivitäten und geplante zukünftige Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von Bitmine; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Staking-Aktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren Auswirkungen auf Kryptowährungsmärkte; sowie der zukünftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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