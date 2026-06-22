EQS-News: Leistung der KI-Infrastruktur von HIVE in Paraguay durch Studie der Columbia University bestätigt

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Leistung der KI-Infrastruktur von HIVE in Paraguay durch Studie der Columbia University bestätigt



22.06.2026 / 18:07 CET/CEST

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Leistung der KI-Infrastruktur von HIVE in Paraguay durch Studie der Columbia University bestätigt – Forschungsergebnisse werden auf der NeurIPS vorgestellt

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags des Unternehmens vom 16. Juni 2026 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025 dar.

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. – 22. Juni 2026) – HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“) gibt heute den erfolgreichen Abschluss seines ersten Forschungsprojekts bekannt, bei dem HIVE-GPUs für KI-Forschungszwecke in Asunción, Paraguay, in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen und Operations Research der Columbia University in New York eingesetzt wurden.

Diese Forschungsarbeit wurde bei der „Conference on Neural Information Processing Systems“ („NeurIPS“) eingereicht, einer der führenden Konferenzen für maschinelles Lernen und computergestützte Neurowissenschaften, die jährlich im Dezember stattfindet. Zusammen mit der ICLR und der ICML gehört sie zu den drei weltweit wichtigsten Konferenzen mit großem Einfluss auf die Forschung im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz.

Damit wird ein Konzeptnachweis (Proof of Concept) für interkontinentales KI-Training geschaffen, bei dem Forscher in New York City erfolgreich iterative Trainingsläufe auf GPUs in Asunción, Paraguay, durchführten. Mit diesen Daten verfügt HIVE nun über einen Referenzwert für die Leistung von KI-Workloads unter Verwendung von GPUs in Asunción. Mithilfe von Code-Optimierungen, die vom Columbia-Team entwickelt wurden, ergab die Untersuchung, dass die A40-GPUs von HIVE die Leistung der H100-GPUs der neueren Generation erreichten.

Ein Forscher aus dem Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen und Operations Research der Columbia University sagte:

„Wir untersuchen das Vortraining neuronaler Netze unter Anwendung der Optimierungstheorie bei allgemeiner Geometrie und unter starkem Rauschen. Wir entwerfen und analysieren einen beschleunigten Algorithmus, der sowohl in der Theorie als auch in der Praxis die Leistung der derzeit führenden Methode, Muon, erreicht.

Wie in der Veröffentlichung dargelegt, konzentriert sich unsere Arbeit an diesen Knoten auf die Leistung von Vortrainingsalgorithmen. In den letzten zwei Monaten haben wir unseren Code für die A40-GPUs optimiert und den Durchsatz sowie die Latenz von Muon und unseren Varianten getestet. In unserem Anwendungsfall des Vortrainings von LLMs mit bis zu 1,4 Milliarden Parametern entsprechen unsere Ergebnisse denen der H100-GPUs, nachdem wir die Rohleistung der jeweiligen Hardware normalisiert haben.

Darüber hinaus haben wir den Durchsatz und die Latenz beim Serving unseres 1,4-Milliarden-Modells getestet, das noch nicht umfassend optimiert wurde, und zusätzlich Standardtests zu Durchsatz und Latenz für LLaMA-Modelle durchgeführt.“

Auf der Grundlage der gemessenen Daten zu Token pro Sekunde, Latenz und Bandbreite hat HIVE den Grundstein für eine HPC/KI-Gigafactory in Yguazú, Paraguay, gelegt, wo das Unternehmen derzeit ein 100-Megawatt- („MW“) Umspannwerk errichtet. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, die Inbetriebnahme wird für diesen Sommer erwartet. Das Umspannwerk soll voraussichtlich im September 2026 in Betrieb genommen werden; der Bau eines neuen Tier-III-Rechenzentrums beginnt im Herbst 2026, die Betriebsbereitschaft ist für das zweite Halbjahr 2027 vorgesehen.

Kommentar der Unternehmensleitung

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte:

„Dieser Konzeptnachweis ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Mission von HIVE, Paraguay mit fortschrittlicher KI-Recheninfrastruktur auszustatten. Dass Professoren der Columbia University in New York City unseren KI-optimierten GPU-Cluster in Asunción – mehr als 5.000 Meilen entfernt – aus der Ferne nutzen können, demonstriert die Leistungsfähigkeit einer dezentralen KI-Infrastruktur. Es zeigt, dass Hochleistungsrechnen nicht durch geografische Grenzen eingeschränkt sein muss. Unsere Vision ist es, die richtige Rechenleistung, das richtige Rechenzentrumsdesign, den richtigen Software-Stack und die richtige Umsetzung bereitzustellen, damit Paraguay über HIVE direkt an der globalen KI-Wirtschaft teilhaben kann. Dieser Meilenstein bestätigt einmal mehr das kommerzielle Potenzial der KI-Plattform von HIVE und unsere Fähigkeit, Rechenleistung grenzüberschreitend bereitzustellen. Dies ist auch ein wichtiger Moment für Paraguay. Paraguay verfügt über die Rechenleistung, die strategische Lage und nun auch den Beweis. HIVE ist stolz darauf, dabei zu helfen, diese Zukunft online zu verwirklichen.“

Aydin Kilic, Präsident und CEO von HIVE, fügte hinzu:

„Bei HIVE steckt Innovation in unserer DNA. Deshalb war diese Zusammenarbeit mit den KI-Forschern der Columbia University so spannend. Ihre Forschung konzentriert sich auf das Vortraining neuronaler Netze der nächsten Generation. Einfach ausgedrückt arbeiten sie daran, das KI-Training intelligenter, schneller und effizienter zu gestalten, indem sie die mathematische Grundlage verbessern, auf der neuronale Netze lernen.

In den vergangenen zwei Monaten hat das Team der Columbia University seinen Code für die A40-GPU-Knoten von HIVE in Asunción für anspruchsvolle KI-Workloads optimiert. In ihrem konkreten Anwendungsfall entsprachen die Ergebnisse auf den A40-Knoten von HIVE – nach Normalisierung hinsichtlich der Rohleistung der jeweiligen Hardwareplattform – denen, die auf H100-Systemen beobachtet wurden. Das ist ein beeindruckendes Ergebnis.

Für HIVE bestätigt dies eine grundlegende Überzeugung: Hervorragende Ingenieurarbeit kann erheblichen Mehrwert erschließen. Zu unserer Geschichte gehört die Entwicklung des BuzzMiner in Zusammenarbeit mit der Intel Corporation sowie unsere Rolle als einer der größten Teilnehmer am Demand-Response-Programm in Schweden, wo wir zum Ausgleich des nationalen Stromnetzes beitragen. Wir werden weiterhin in Gemeinden investieren und gleichzeitig die Fortschritte und Innovationen unseres Tech-Stacks in unsere Rechenzentren weltweit einbringen. Wir sehen eine vielversprechende Zukunft für KI in Paraguay.“

Ein Assistenzprofessor im Fachbereich für Wirtschaftsingenieurwesen und Operations Research („IEOR“) der Columbia University fügte hinzu:

„Wir sind dankbar für die Unterstützung, die diese Forschung ermöglicht hat. Diese Arbeit vertieft unser Verständnis der modernen Optimierung neuronaler Netze, einschließlich matrixbewusster Optimierer wie Muon und verwandter skaleninvarianter Methoden. Durch die Klärung ihrer theoretischen Grundlagen und ihre Bewertung in praktischen Trainingsszenarien für neuronale Netze unterstreicht diese Forschung ihre potenzielle Relevanz für das zukünftige Vortraining von LLMs. Wir freuen uns darauf, diese Erkenntnisse mit der breiteren Forschungsgemeinschaft zu teilen.“

Über HIVE

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und gehörte zu den ersten börsennotierten Unternehmen, die die Erzeugung digitaler Vermögenswerte mit grüner Energie in den Vordergrund stellten. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com.

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Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

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Zukunftsgerichtete Informationen

Mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten umfassen können: die Leistung der BUZZ AI Cloud-Plattform in Asunción, Paraguay; die Fähigkeit, diese Leistung zu replizieren und zu skalieren; die Vorteile der Stromversorgung und Internetanbindung in Paraguay; die für September 2026 erwartete Inbetriebnahme des Umspannwerks Yguazú; den voraussichtlichen Baubeginn eines Tier-III-Rechenzentrums in Yguazú im Herbst 2026; den voraussichtlichen Termin für die Betriebsbereitschaft dieses Rechenzentrums im zweiten Halbjahr 2027; den erwarteten Einsatz, den Zeitplan, die Kapazität und den Ausbau der GPU-beschleunigten Infrastruktur von BUZZ HPC im Allgemeinen; sowie alle sonstigen zukunftsbezogenen Aussagen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen sowie auf den Einschätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung, darunter die Annahme, dass die Vorteile des Betriebs in Paraguay reproduzierbar und skalierbar sind, die Infrastruktur an allen Standorten termingerecht und im Rahmen des Budgets bereitgestellt wird, die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steigen wird und die regulatorischen Anforderungen den aktuellen Erwartungen entsprechen werden, sowie mit anderen damit verbundenen Risiken, die ausführlicher in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den Einreichungen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca dargelegt sind.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die folgenden Risiken: Die Zeitpläne für die Einführung können sich ändern; die Kosten können die Erwartungen übersteigen; Leistungserwartungen werden möglicherweise nicht erreicht; die Nachfrage nach KI-Infrastruktur kann geringer ausfallen als erwartet; Partnerschaften oder behördliche Genehmigungen kommen möglicherweise nicht wie erwartet zustande; sowie die Risikofaktoren, die in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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