EQS-News: OLB übt angekündigtes Recht auf Rückzahlung einer AT-1-Anleihe aus

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OLB übt angekündigtes Recht auf Rückzahlung einer AT-1-Anleihe aus



22.06.2026 / 12:15 CET/CEST

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CORPORATE NEWS

Oldenburg, 22. Juni 2026



OLB übt angekündigtes Recht auf Rückzahlung einer AT-1-Anleihe aus

Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) hat, wie am 13. Mai 2026 bereits angekündigt, ihr Recht auf vorzeitige Rückzahlung der von der Bank im Jahr 2021 begebenen, unbefristeten, nicht kumulativen Additional-Tier-1-Anleihe mit festem, später anzupassendem Zinssatz im Nennwert von 100.000.000 EUR (ISIN DE000A11QJL6) ausgeübt.

BEKANNTMACHUNG BETREFFEND DIE ANLEIHEGLÄUBIGER DER

EUR 100.000.000 nicht kumulative bis zu einer Neufestsetzung des Zinssatzes festverzinsliche Schuldverschreibungen des zusätzlichen Kernkapitals ohne feste Fälligkeit

(ISIN: DE000A11QJL6, WKN: A11QJL)

begeben am 22. Juli 2021 von der Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft

Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Mitteilung nicht anders definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen in den Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") zugewiesen wird. Die Emittentin übt hiermit ihr Recht gemäß § 5(2) der Anleihebedingungen (Rückzahlung nach Wahl der Emittentin) aus, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, zur Rückzahlung fällig zu stellen. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen am 22. Juli 2026 zum Rückzahlungsbetrag (d.h. zum dann Aktuellen Nennbetrag) zuzüglich bis zum 22. Juli 2026 (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurückzahlen. Die Rückzahlungs- und Rückkaufbedingungen gemäß § 5(5) und die Voraussetzungen des § 5(6) der Anleihebedingungen sind erfüllt. Insbesondere wurde am 12. Mai 2026 die Zustimmung zur vorzeitigen Rückzahlung durch die zuständige Behörde erteilt.



22. Juni 2026

Über die OLB

Die OLB ist eine Universalbank mit bundesweiter Präsenz in Deutschland und mehr als 150-jähriger Geschichte in Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie persönlich und über digitale Kanäle rund eine Million Kundinnen und Kunden in den zwei strategischen Geschäftsfeldern Private & Business Customers sowie Corporates & Diversified Lending. Das Institut verfügt über ein Netz von bundesweit 80 Filialen und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende.

Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Seit Januar 2026 gehört die OLB zur TARGO Deutschland GmbH und ist damit Teil der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Bankengruppen Europas.

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