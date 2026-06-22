EQS-News: Vom Vatertag bis zum Sommerurlaub: Wie Sauerstoffversorgung dazu beiträgt, die Gesundheit während der Hauptreisezeit in Europa zu schützen

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Vom Vatertag bis zum Sommerurlaub: Wie Sauerstoffversorgung dazu beiträgt, die Gesundheit während der Hauptreisezeit in Europa zu schützen



22.06.2026 / 06:25 CET/CEST

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LONDON, BERLIN und PARIS, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Familien haben die Feierlichkeiten zum Vatertag hinter sich gelassen und starten nun in die geschäftige Sommerreisezeit – in Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Fachkräfte des Gesundheitswesens erinnern Reisende mit Atemwegserkrankungen daran, bei längeren Ausflügen, bei Hitzeeinwirkung und bei erhöhter Mobilität besonders auf eine kontinuierliche Sauerstoffversorgung zu achten.

Die drei „goldenen Sommermonate" sind oft mit längeren Aufenthalten im Freien, vermehrten sozialen Kontakten und mehr körperlicher Bewegung verbunden. Bei Sauerstoffpatienten erfordern diese Veränderungen unter Umständen eine zusätzliche Planung, um den Komfort, die Stabilität und das Energieniveau über den Tag hinweg aufrechtzuerhalten.

Hitze, Flüssigkeitsmangel und Überanstrengung sind typische saisonale Herausforderungen, die den Atemkomfort beeinträchtigen können. Daher sind Vorbereitung und regelmäßige Pflege bei längeren Ausflügen und Reisen besonders wichtig.

Für einen sichereren Sommer stellt VARON wichtige Sommertipps für Sauerstoffnutzer vor:

Sorgen Sie dafür, dass die Akkus Ihrer Sauerstoffgeräte vollständig aufgeladen sind, bevor Sie das Haus verlassen

Bei längerem täglichen Gebrauch sollten Sie Ersatz- oder austauschbare Batterien mitführen

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Umgebungen mit hohen Temperaturen

Achten Sie darauf, bei Aktivitäten im Freien ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen

Bewahren Sie die Geräte in einer gut belüfteten Tragetasche auf

Planen Sie bei längerer Bewegung oder Tätigkeit regelmäßige Pausen ein

VARON betont, dass moderne Sauerstoffkonzentratoren zunehmend auf Mobilität ausgelegt sind – mit einer leichten Bauweise und austauschbaren Akkusystemen, die es den Anwendern ermöglichen, mit geringerer körperlicher Belastung aktiv zu bleiben.

Das Sortiment an tragbaren Sauerstoffkonzentratoren von VARON umfasst:

Puls-Sauerstoffkonzentrator VP-2, 1–5 l Mit einem Gewicht von ca. 2,5 kg ist das Gerät besonders leicht und bietet zwei Sauerstoffmodi, eine Konzentration von 93 % ± 3 %, austauschbare Akkus sowie eine Tragetasche für den mobilen Einsatz.

Dauerflow-Modell VP-6, 1–6 l Einstellbarer kontinuierlicher Sauerstofffluss mit Verneblerfunktion, 8-stufiges Filtersystem, CPAP/BiPAP-Kompatibilität, austauschbare Akkus und eine reisefreundliche Tragetasche.

VP-8G 1–8L Leichtes Pulsflussmodell Ultraleicht mit ca. 2,1 kg, intelligenter Sauerstoffzufuhr, leisem Betrieb (40 dB), zwei Betriebsmodi, Tragetasche und austauschbarem Akku für längeren Einsatz.

Da die Reiseaktivitäten im Sommer in ganz Europa zunehmen, betonen Ärzte und Pflegekräfte weiterhin, wie wichtig eine gute Vorbereitung und die konsequente Einhaltung der Routinen bei der Sauerstofftherapie sind, um eine sicherere und angenehmere Mobilität zu gewährleisten.

VARON betont, dass unabhängiges Reisen und Flexibilität auch in den Hauptreisezeiten für Sauerstoffnutzer weiterhin oberste Priorität haben, insbesondere bei Familienbesuchen, Auslandsreisen oder Aktivitäten im Freien.

Weitere Informationen finden Sie auf deroffiziellen Website von VARON.

Medienkontakt:

Website:VARON Sauerstoffkonzentratoren

E-Mail: support@varoninc.uk

Cision

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