EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: TAG Immobilien AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
TAG Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.06.2026 / 11:39 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)22.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

190.328.340
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Internet:https://www.tag-ag.com
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2350948 22.06.2026 CET/CEST

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