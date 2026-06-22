EQS-NVR: TAG Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: TAG Immobilien AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

TAG Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



22.06.2026 / 11:39 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 22.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

190.328.340

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

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Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Internet: https://www.tag-ag.com

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